von Luten Leinhos, Rio de Janeiro

Zum ersten Mal als Bundeskanzlerin besucht Angela Merkel Argentinien. So kurz nach der Ernüchterung über Donald Trump wirkt diese Reise wie ein Statement gegen die Abschottungspolitik der USA. Das Reiseziel ist gut gewählt: Argentinien gilt als neuer Hoffnungsträger.

Luten Leinhos, ZDF-Studio Südamerika

Quelle: ZDF

"Das Land meldet sich nach 15 Jahren Dornröschenschlaf zurück auf dem internationalen Parkett", sagt Barbara Konner, die Chefin der deutsch-argentinischen Handelskammer im ZDF-Interview. Sie berichtet von "Aufbruchsstimmung" ausländischer Investoren. Auch unter deutschen Unternehmern sei regelrechte "Euphorie ausgebrochen". So investiert Mercedes-Benz 150 Millionen US-Dollar in sein Transporter-Werk in Argentinien und schafft 500 zusätzliche Jobs in der Sprinter-Fertigung. Ähnliches gilt für andere deutsche Firmen.

Argentinien lässt die wirtschaftlich mageren Jahre hinter sich. Noch 2016 war die Wirtschaft des Landes um 1,8 Prozent geschrumpft. Nun werden für 2017 und die Folgejahre Wachstumsraten zwischen 2,6 und 3,4 Prozent erwartet. Die populistische Vorgänger-Regierung von Präsidentin Kirchner hatte versucht, das Land von der Globalisierung weitgehend abzukoppeln. Mit einem im Westen einmaligen Staatsinverventionismus wurden Investoren verschreckt, ehedem florierende Branchen durch eine überbordende Bürokratie gelähmt.

1,5 Millionen Argentinier in die Armut gerutscht

Der neue konservative Präsident setzt voll auf Freihandel und auf wirtschaftliches Wachstum. In den eineinhalb Jahren seiner Amtszeit hat Mauricio Macri so gut wie alle Beschränkungen des Außenhandels aufgehoben, Exportsteuern abgeschafft und den Wechselkurs des Peso freigegeben. Auch die letzten Schuldenkonflikte hat er beigelegt und dem Land wieder Zugang zu internationalen Krediten verschafft.

Argentiniens Präsident hat es eilig, dabei wirken nicht alle Reformen bis ins Detail durchdacht. Seine drastischen Anpassungsmaßnahmen würgen die Nachfrage ab. Die zuvor jahrelang eingefrorenen Strom- und Gaspreise sind explodiert. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Fast 1,5 Millionen Argentinier sind unter Macri in die Armut gerutscht. Die Quittung für diese Hauruck-Reformen: seine Beliebtheitswerte in der Bevölkerung sind zuletzt deutlich zurück gegangen.

Großer Optimismus bei Merkel und Macri

Für die deutsche Bundeskanzlerin erscheint Argentiniens Staatschef dagegen als beinahe idealer Verbündeter. Fast alle Länder Lateinamerikas stellen derzeit ihre jahrzehntelang auf den US-Markt ausgerichteten Wirtschaftsmodelle in Frage. Präsident Macri ist einer ihrer Vorreiter, er setzt auf ein Freihandelsabkommen mit Europa, hat entscheidend mitgeholfen, die vor sich hin dümpelnden Verhandlungen zwischen der EU und dem lateinamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) wieder zu beleben. Der Optimismus ist groß: Sowohl Macri als auch deutsche Regierungskreise hoffen auf einen erfolgreichen Abschluss noch in diesem Jahr.

Donald Trumps Rückzug in die eigene Wagenburg macht möglich, was lange kaum denkbar war: Er schweißt Lateinamerika zusammen und treibt es zur EU. "Argentinien hat eigentlich kaum noch ein Verhältnis zu den USA, da könnte man eine ganze Menge verbessern, kaum etwas verschlechtern", sagt Macri. Es ist ein bemerkenswerter Wandel, denn jahrzehntelang stand Argentinien auf der Bremse, wenn es darum ging, ein Freihandelsabkommen mit der EU zu verhandeln.

Merkel sucht neue Verbündete

Auch Mexiko, die zweite Station der Kanzlerin-Reise nach Lateinamerika, hat seine Haltung nach der US-Wahl im November deutlich verändert. Die mexikanische Exporte gehen bisher zu mehr als 80 Prozent in die USA. Nun sucht das Land nach neuen Absatzmärkten.

Angela Merkel scheint entschlossen, die Gunst der Stunde zu nutzen. Betreibt sie somit eine Art "Einhegungspolitik" gegen den US-Präsidenten? Die Bundesregierung betont, der Besuch der Kanzlerin sei keineswegs als Provokation für Donald Trump gedacht. Argentinien und Mexiko seien G20-Partner, vier Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg suche Merkel die Abstimmung über die Handels- und Klimapolitik. Zugleich wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Argentiniens und Mexikos Positionen bei diesen Themen "näher an den deutschen als an den amerikanischen" sind. In Zeiten, in denen die westliche Welt sich auf den US-Präsidenten nicht mehr verlassen mag, suchen die mächtigste Frau Europas und die Staatschefs Lateinamerikas nach Verbündeten. Das Timing der Kanzlerin-Reise könnte kaum besser sein.