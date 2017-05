FDP-Chef Christian Lindner geht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in NRW. Das Ziel: Seiner Partei genügend Impuls zu geben, es wieder in den Bundestag zu schaffen. Beim Bundesparteitag in Berlin sollen die Weichen gestellt werden.

Es gibt sie noch. Die Sympathie-Stars in der Politik. Zweistellige Umfrageergebnisse für FDP und Grüne in Schleswig-Holstein. Wahlkampfendspurt mit Charme.

Kommt es zu einem Regierungswechsel in Kiel? SPD und CDU liegen dicht beeinander und kämpfen. Zünglein an der waage könnten FDP und Grüne sein.

von Kristina Hofmann

Kiel und Berlin trennen gut 350 Kilometer. Was an der Küste ein Sturm ist, bläst manchmal in der Hauptstadt noch kräftig. Oder schrumpft zum lauen Lüftchen. Rückenwind jedenfalls erhoffen sich alle Parteien von den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Nicht immer berechtigt.

Lange wenig von Martin Schulz gehört. Kurz vor den Landtagswahlen am Sonntag in Kiel und eine Woche später in seinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen meldet er sich nun wieder öfter. Wahlkampfveranstaltungen in Husum, Flensburg und Kiel. Besuche bei Unternehmen, auch in Berlin. Alles in einer Woche. Gut 100 Tage ist er jetzt Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat der SPD. Der Rausch des Neuanfangs ist irgendwie weg. Und ob er durch die Wahl in Kiel Aufwind bekommt, der ihn über Düsseldorf bis ins Kanzleramt nach Berlin trägt, ist kein Automatismus, wie es noch vor gut 100 Tagen schien.

"Uns wird es bald wieder besser gehen"

Lange hatte die SPD in Kiel in den Umfragen geführt, jetzt liefern sich Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Herausforderer Daniel Günther (CDU) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vorteilen für Günther.Auch die Bundes-SPD liegt wieder hinter der CDU, ziemlich stabil. "Herr Schulz, sind Sie in der Realität angekommen?", wird der SPD-Parteichef am Rande eines Besuchs von Berliner Start-up-Unternehmen gefragt. "Na ja, ich habe mich eigentlich aus der politischen Realität nie entfernt. Äh, ich, äh will, äh, Sie mal daran erinnern", sagt der sonst so Sichere ohne Strahlemann-Lächeln: Als er Ende Januar ins Amt gekommen sei, habe die SPD bei plus-minus 20 Prozent gelegen. Jetzt plus-minus 30 Prozent. Zugewinn von zehn Prozent, das sei doch ermutigend. Und auch ein Ansporn, "nicht zu glauben, die Dinge fielen uns in den Schoß, sondern dass wir kämpfen müssen, argumentieren müssen, arbeiten müssen".

Eine Minuten und 20 Sekunden dauert Schulz‘ Appell mehr an seine Partei als an das Publikum vor Ort, denn auch in Nordrhein-Westfalen ist ein Wahlsieg längst nicht ausgemacht. Laut dem ZDF-Politbarometer liegen SPD und CDU dort ebenfalls gleichauf, die rot-grüne Landesregierung hätte derzeit keine Mehrheit. Kein Grund zum Dauerlächeln.

Schulz spricht, wie nach der Saarland-Wahl, wieder vom Marathon statt Sprint bis zur Bundestagswahl im Herbst. Auch die CDU habe in den vergangenen Monaten schlechte Umfragen gehabt, und jetzt gehe es ihr wieder besser. "Uns wird es auch bald wieder besser gehen", sagt Schulz. "Bis zur Bundestagswahl ist es noch ein langer, steiniger, aber, ich glaube, ein erfolgreicher Weg." Kärrnerarbeit um jede Stimme statt heitere Wechselstimmung.

Koalitionsvielfalt erschwert Wind of Change

Wechselstimmung erhofft sich die CDU. Mit Daniel Günther hat sie jemanden ins Rennen geschickt, den bundesweit niemand kennt und der sich auch in Schleswig-Holstein in den Fußgängerzonen noch vorstellen muss. Ein Mann, der bundesweit höchstens mal mit der Forderung nach Schweinefleisch in Schulkantinen Schlagzeilen machte, im kleinen Bundesland zwischen Nord- und Ostsee mit seiner klaren, nüchternen Art gerade gut ankommt. Auch er bekommt Hilfe von oben: Zum Abschluss des Wahlkampfes kam Bundeskanzlerin Angela Merkel gleich mehrfach in den Norden. In Schleswig-Holstein könnte sie ihre persönliche Bilanz als Parteichefin verbessern. Seit 2000, als sie das Amt antrat, verlor sie in Wahlen sieben Bundesländer an die Opposition. Fünfmal gewann die CDU aus der Opposition heraus das Ministerpräsidentenamt.

Doch von einer echten Wechselstimmung kann in Schleswig-Holstein nicht die Rede sein. Zu knapp liegen die beiden großen Parteien beieinander. Und die alte Regel, dass ein Kippen in den Ländern und damit im Bundesrat auf die eine oder andere Seite ein Wechsel im Bund nach sich zieht, gilt nicht mehr.Bundeskanzler Gerhard Schröder konnte davon profitieren, dass vorher die Wahlergebnisse in den Ländern in Richtung Rot-Grün gekippt waren. Nicht anders war es beim Wechsel von Helmut Kohl und Angela Merkel. Doch die alten, starren Lager gibt es nicht mehr. Zwar werden mit der Wahl in Kiel vier Stimmen im Bundesrat neu vergeben. Wegen der Vielfalt der Koalitionen wird sich an den grundlegenden Mehrheitsverhältnissen aber nichts ändern. Große Koalition. Küstenkoalition, Jamaika, Ampel - nichts scheint unmöglich ab Montag in Kiel.

Spökenkiekerei um Robert Habeck

Es kommt also auf die kleineren Parteien an. Auch sie hoffen auf Rückenwind für den Bund, obwohl Schleswig-Holstein wenig repräsentativ ist. Grüne und FDP liegen in den Umfragen bei elf, zwölf Prozent - fast doppelt so viel wie im Bundestrend. AfD und Linke dagegen sind gerade so über oder knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde - viel weniger, als ihnen derzeit bundesweit vorausgesagt wird. Zumindest bei den Grünen dürfte ein gutes Kieler Wahlergebnis die Diskussion um die Strategie für die Bundestagswahl befeuern.

Landwirtschaftsminister Robert Habeck, der bei der Urwahl als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl nur knapp Cem Özdemir unterlag, könnte heftiger gedrängt werden, den Bundesvorsitz zu übernehmen und so für Aufschwung und einen "Schulz-Effekt" bei den Grünen zu sorgen. Diese Spekulationen, sagt Habeck, seien alles "Spökenkiekerei und Tüünkram". Also Glaskugel und Geschwätz. Die Diskussion bei den Grünen, wohin die Reise gehen soll, ist trotzdem nicht entschieden: Richtung bürgerliche Mitte, womit Habeck in Kiel und Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg Erfolg haben, oder Richtung Rot-Rot-Grün, wie es die beiden Parteivorsitzenden versuchen?

Viel Zeit bleibt nicht

Was bleibt also vom Wahlkampf-Sturm in Kiel für Berlin? Strategien wie den Klingel-Wahlkampf von Haustür zu Haustür wurden getestet und verfeinert. Auch, welche Themen kampagnenfähig sind. Kita-Gebühren, G8 oder G9 zum Abitur, Energiewende, mehr Sicherheit durch mehr Polizei, Autobahnausbau - all das interessiert nicht nur im Norden. Was zog, wird in den Berliner Wahlkampfzentralen ab Montag analysiert. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind Testballons und Etappen für die Bundestagswahl.

"Ich muss rennen", verabschiedete sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz diese Woche von den Berliner Start-up-Unternehmern auf der Hatz zum nächsten Termin. Viel Zeit bleibt nicht mehr.