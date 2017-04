Im Jahr 2015 kamen nach Angaben der Landesregierung etwa 55.000 Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein. Zuwanderung und Integration stehen deshalb vor der Landtagswahl auf der Agenda fast aller Parteien. Besonders SPD und CDU haben in Sachen Flüchtlingspolitik unterschiedliche Ansichten.

FDP-Chef Christian Lindner geht als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in NRW. Das Ziel: Seiner Partei genügend Impuls zu geben, es wieder in den Bundestag zu schaffen. Beim Bundesparteitag in Berlin sollen die Weichen gestellt werden.

Die FDP will ihr Scheitern bei der letzten Bundestagswahl vergessen machen. Bei ihrem Bundesparteitag schwor Parteichef Christian Lindner die Liberalen auf einen erfolgreichen Wahlkampf 2017 ein. "Das Comeback der FDP ist längst noch nicht erreicht, aber wir haben wieder eine Chance darauf", so Lindner.

1.315 Tage ist es her, dass dieihre schwärzeste Stunde erlebte. Sie scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde und flog damit aus dem Bundestag: Daran erinnerte Partei-Chef Christian Lindner auf dem Bundesparteitag der Liberalen. "Das Comeback derist längst noch nicht erreicht, aber wir haben wieder eine Chance darauf", schwört er die Delegierten in Berlin auf das Ziel ein, bei der Bundestagswahl auf die Bühne der Bundespolitik zurückzukehren.

Der 38-jährige Lindner mistete dienach der historischen Pleite 2013 inhaltlich und personell aus. Jetzt ist er der unumstrittene Chef der früher chronisch zerstrittenen Partei. Unter großem Beifall der rund 660 Delegierten stellte Lindner diein seiner rund 75-minütigen Rede als unverbrauchte und selbstbewusste Kraft im Gegensatz zu den Regierungsparteien Union und SPD dar.

Merkel steht für "Weiter so"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehe für ein "Weiter so", SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz für eine rückwärtsgewandte Politik. Der großen Koalition warf Lindner vor, trotz einer großen Mehrheit im Bundestag nicht nur keine großen Probleme gelöst zu haben, sie habe vielmehr "neue große Probleme geschaffen, weil sie nichts getan hat".

Die vergangenen vier Jahre seien von "Stillstand" geprägt gewesen und somit verlorene Jahre, sagte der-Vorsitzende. Als großen Fehler nennt er etwa die Pkw-Maut oder eine verschlafene Digitalisierung: "Wie ein Schlafwandler bewegt sich Deutschland in der Komfortzone".

Liberale wollen Bürgern vertrauen schenken

Die Vision der Liberalen lautet, den Bürgern zu vertrauen und ihnen die Chance zu geben, selbstverantwortlich das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen. "Der Mensch braucht den Staat nicht als Aufpasser oder Erziehungsberechtigten, sondern als Problemlöser", sagte Lindner. "Genau diesen Staat wollen wir den Menschen zurückgeben."

Dafür setzt dieauf die Themen Bildung, Digitalisierung, Entbürokratisierung. Zudem soll die Steuerlast sinken, da der deutsche Staat aufgrund von jahrelanger Tatenlosigkeit und niedriger Zinsen im Geld schwimme. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gönne den Bürgern aber "nicht einen Cent zusätzlich", kritisierte Lindner. "Wenn er jetzt 15 Milliarden Euro Entlastung ins Schaufenster stellt, heißt das, dass mindestens 30 bis 40 Milliarden möglich sind."

In der Einwanderungspolitik setzen sich die Liberalen dafür ein, Fachkräften die Zuwanderung nach Deutschland zu erleichtern. Wer sich auf diesen Wettbewerb um die "hellsten Köpfe" einlasse, müsse aber auch mit mehr Doppelstaatlern rechnen, sagte Lindner im Hinblick auf die aktuelle Debatte um eine Abschaffung des Doppelpasses. Dieser soll nach den Vorstellungen deraber nicht mehr in die dritte Generation weitervererbt werden.

Umfragen lassen FDP hoffen

Umfragen zufolge können die Liberalen bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai mit Ergebnissen deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde rechnen. Auch können sie darauf hoffen, dass der von Lindner als "steinig" beschriebene Weg zurück in den Bundestag nach der Wahl im September hinter ihnen liegt. Das aktuelle ZDF-Politbarometer sieht die FDP auf Bundesebene bei sechs Prozent - ein Prozentpunkt mehr als bei der vorherigen Erhebung. Welche Rolle diedann spielen will, lässt der Parteichef bewusst offen. Eine Koalitionsaussage zu möglichen Bündnissen soll es vor dem Wahltag nicht geben.