Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zum Abschluss seiner Nahost-Reise mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen. Zuvor hatte Steinmeier als erster deutscher Bundespräsident einen Kranz am Grab des früheren Palästinenserführers Jassir Arafat niedergelegt.

empfing Steinmeier mit einer Zeremonie am Amtssitz des Präsidenten in Ramallah im Westjordanland. Bei dem Gespräch sollte es unter anderem um den seit 2014 brachliegenden Friedensprozess im Nahen Osten und um die Zukunft der Zwei-Staaten-Lösung gehen. Steinmeier hatte am Sonntag in Jerusalem für die Zwei-Staaten-Lösung geworben und diese als "einzig denkbare Perspektive" bezeichnet.

sprach erst vor wenigen Tagen in Washington mit US-Präsident Donald Trump, der noch im Mai zu einem Besuch in Israel erwartet. Im Februar deutete der US-Präsident ein Abrücken von der Zwei-Staaten-Lösung an. Die Friedensbemühungen werden derzeit auch durch die Ausweitung des jüdischen Siedlungsbaus in den Palästinensergebieten belastet, die unter anderem von Deutschland kritisiert wird.

Kranzniederlegung an Arafats Grab

Vor seinem Treffen mitlegte Steinmeier am Grab des früheren Palästinenserpräsidenten Jassir Arafat einen Kranz nieder. Zuvor hatte er zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender eine Krankenpflegeschule in Kubeiba bei Jerusalem besucht.

Steinmeier fliegt am Dienstagnachmittag zurück nach Berlin. Die Reise ist sein Antrittsbesuch als Bundespräsident in Israel und den Palästinensergebieten.