Steinmeiers Drahtseilakt in Israel

Shimon Stein, ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland, ist der Meinung, Staatsbesucher sollten sich "nicht nur auf die Politik beschränken, sondern sich auch einen Eindruck von der Vielfältigkeit der israelischen Zivilgesellschaft machen".

Bundespräsident Steinmeier ist zu Besuch in Israel. Der Besuch von Außenminister Gabriel hatte vor kurzem für Irritationen gesorgt. Für Steinmeier ist es ein politischer Drahtseilakt.

Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Israel ein klares Ziel vor Augen. Die Wogen glätten, die diplomatische Krise möglichst entschärfen. Dabei findet er klare Worte - und appelliert an Israels Regierungschef Natanjahu, sich nicht in die Schmollecke zu verkriechen.

Es ist kein schlechter Ort, um zu beweisen, wie vertraut und entspannt die deutsch-israelische Freundschaft sein kann. Auf einem schummrigen Parkplatz wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstagabend in Jerusalem von seinem Kollegen Reuven Rivlin begrüßt. Anschließend geht es durch eine enge, vermüllte Gasse, in der es durchaus streng riecht. Dann biegen die beiden Staatschefs hinein ins Gewimmel des Mahane-Yehuda-Marktes.

"Fulminanter Anfang“

Hier sitzen junge Israelis und Touristen auf Klappstühlen, bestellen Pizza und Bier - die Musik dröhnt. Jubel brandet auf, als sich die beiden weißhaarigen Präsidenten im Gewoge der Delegationen zwischen den Holztischen hindurchquetschen. Ob der Applaus den Staatschefs, den vielen Kameras oder einfach dem herrlichen Samstagabend gilt, ist nicht ganz klar.

Steinmeier jedenfalls ist begeistert. Ein "fulminanter Anfang" seines Besuchs sei das gewesen, ein "wirklich großartiges Erlebnis", schwärmt er am nächsten Tag, als Rivlin ihn dann noch einmal - und diesmal ganz ordentlich mit Fahnen, rotem Teppich und Nationalhymnen an seinem Amtssitz - begrüßt. "Jung, frisch, lebendig" - dieses Israel-Bild auch in Deutschland zu vermitteln, ist Steinmeier ein Anliegen.

Diplomatischer Hochseilakt

Doch der heitere Auftakt mit Graffiti-Kunst und "Beerbazaar" kann über den ernsten Kern der Reise nicht hinwegtäuschen. Eigentlich als unspektakulärer Antrittsbesuch von Steinmeier als Bundespräsident geplant, geriet die Reise nach dem Eklat vor zwei Wochen zum diplomatischen Hochseilakt.

ZITAT „ Wir brauchen keine neuen Regeln, wir sollten uns auch keine Beschränkungen auferlegen. ” Steinmeier in Israel

Hintergrund ist der Verlauf des Besuchs von Außenminister Sigmar Gabriel in Israel Ende April: Der SPD-Minister traf sich - gegen den Wunsch von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu - auch mit Vertretern der Bürgerrechtsorganisationen Breaking the Silence und B'Tselem. Diese setzen sich kritisch mit dem militärischen Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten und der israelischen Siedlungspolitik auseinander.

Insbesondere Breaking the Silence gilt in den Augen von Netanjahus Rechts-Regierung als "Nestbeschmutzer" und Verräter der hoch angesehenen israelischen Armee.Netanjahu sagte deswegen eine geplante Begegnung mit Gabriel kurzfristig ab: Ein Tiefpunkt in den sonst so sorgsam gepflegten Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Die Bundesregierung stellte sich anschließend klar hinter Gabriel, Netanjahu wiederum verteidigte seine Haltung.

Raus aus der Schmollecke“

Steinmeier und sein Team standen nun plötzlich vor schwierigen Entscheidungen. Angesichts der Lage sei ihm sogar zu einer Absage oder zumindest Verschiebung der Reise geraten worden, bekannte der Bundespräsident in einer Rede an der Hebräischen Universität am Abend. Aber kneifen wollte das Staatsoberhaupt nicht.

Provozieren aber auch nicht: Steinmeier verzichtete seinerseits auf ein Treffen mit Breaking the Silence - und verhinderte so erneute Gesprächsabsage durch Netanjahu. Doch der frühere Chefdiplomat Steinmeier wurde in Jerusalem deutlich: Mit ausdrücklichem Bezug auf die jüngsten "Turbulenzen" wandte er sich gegen "Beschränkungen" von Gesprächen und gegen "neue Regeln" im Umgang der Regierungen miteinander.

"Mutig ist es aus meiner Sicht nie, sich im Konflikt in die Schmollecke zurückzuziehen und das Gegenüber auf Distanz zu halten", mahnt er in seiner Rede und forderte "Respekt" für zivilgesellschaftliche Organisationen, "auch wenn sie einer Regierung kritisch gegenüber stehen".

Verhältnis stärker als Querelen

Netanjahu nahm es hin. Beim Treffen mit Steinmeier würdigte er in einem überraschend angesetzten, gemeinsamen Presseauftritt die guten Beziehungen - verband dies aber mit einem demonstrativen Lob für die israelische Armee.

Steinmeier war neben der Kritik eine zweite Botschaft wichtig; dass das deutsch-israelische Verhältnis stärker ist als die jüngsten Querelen. Das "kostbare Erbe" der besonderen Beziehungen müsse gerade dann bewahrt werden, wenn "der Wind etwas rauer weht".