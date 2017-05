Polinnen demonstrieren heute anlässlich des Weltfrauentages vor der Zentrale der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Gegen deren erzkonservative Politik die Frauenrechte immer weiter zurück gedreht. Verhütungsmittel, In Vitro-Befruchtung, die Pille danach und pränatale Diagnostik, all das sehen sie in Gefahr.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist heute zum Antrittsbesuch nach Polen - leicht wird das nicht. Denn die deutsch-polnischen Beziehungen sind nach diversen Konflikten angespannt. Steinmeier muss deshalb ein Gleichgewicht finden - zwischen Beruhigung und Kritik.

Eigentlich stehen die Deutschen ganz gut da bei den Polen: 64 Prozent halten die deutsch-polnischen Beziehungen für gut oder sehr gut, zeigt eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Warschauer Instituts ISP. Deutschland ist damit nach wie vor an der Spitze der internationalen Beliebtheitsskala in Polen. Allerdings war es auch schon mal besser: Seit dem Wahlsieg der Nationalkonservativen unter Jaroslaw Kaczynski als Parteivorsitzender der PiS ("Recht und Gerechtigkeit") 2015 ist das Deutschlandbild etwas schlechter geworden.

Polnische Medien feiern Steinmeiers Besuch

Wie steht es um die deutsch-polnischen Beziehungen nach diversen Konflikten mit der EU, für die die nationalkonservative Regierungspartei gerne Deutschland als Drahtzieher ausmacht?

Der Antrittsbesuch von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident fällt in komplizierte Zeiten und Konstellationen. Wie verzwickt die Kommunikation und die verschiedenen Interpretationen sind, zeigt sich schon an der Bewertung des Zeitpunktes des Besuchs: Vorgänger Gauck unternahm seine erste Auslandsreise als Bundespräsident nach Polen. Steinmeier ließ den Nachbarn im Osten zwei Monate warten. Frankreich, Brüssel, Straßburg, Israel kamen davor dran und waren ihm offenbar wichtiger.

Die nationalen polnischen Medien machen etwas anderes daraus. Sie feiern den Besuch als eine der ersten Auslandsreisen Steinmeiers. Schließlich ist man doch wer - beziehungsweise: will man doch wer sein.

Politisches Umfeld spannungsgeladen

Das politische Umfeld ist spannungsgeladen. Das laufende Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen in Brüssel, die Ablehnung Warschaus, Flüchtlinge aufzunehmen, zuletzt die Blamage der PiS, als sie krachend damit scheiterte, die Wiederwahl des Landsmannes Donald Tusk zum Ratspräsidenten zu verhindern, weil der ein Erzfeind Kaczynskis ist - und als Kandidat Deutschlands gesehen wird.

So wird der Besuch Steinmeiers einen beruhigenden Charakter haben. Der Bundespräsident ist qua Amt sowieso nicht für Tagespolitik zuständig. Im Dialog bleiben, wird die Devise sein, Polen das Gefühl geben: "Ihr seid wichtig, wir brauchen euch in Europa." Das hört man hier gerne, denn die Polen wollen mitreden in Europa, mitbestimmen. Nach dem Sieg des europabegeisterten Macron in Frankreich und dem neuen deutsch-französischen Tandem, dürfte Polen mehr denn je ein Europa der zwei Geschwindigkeiten fürchten. Das wird Polens Präsident Andrzej Duda wohl ansprechen.

Besuch in einer anderen Rolle

Für Steinmeier ist es ein Besuch in einer neuen, einer anderen Rolle. Ohnehin reagiert die polnische Regierung auf Kritik aus Berlin besonders pikiert. Als Außenminister hatte Steinmeier Kritik diplomatisch verpackt. Vor gut einem Jahr erinnerte er die Polen an die erste polnische Verfassung von 1791. Diese habe die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung beinhaltet. "Dies sind tiefverwurzelte polnische und europäische Verfassungsprinzipien, und sie sollten es bleiben", sagte er.

Unvergessen ist in Polen eine Retourkutsche Steinmeiers an seinen damaligen Amtskollegen Waszczykowski. Der hatte über die EU gesagt: "Als müsse sich die Welt nach marxistischem Vorbild automatisch in nur eine Richtung bewegen - zu einem neuen Mix von Kulturen und Rassen, eine Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzen und gegen jede Form der Religion kämpfen. Das hat mit traditionellen polnischen Werten nichts mehr zu tun." Steinmeier kommentierte das bei einem Besuch in Warschau so: "Man kündigt ja eine alte Freundschaft nicht nur deshalb auf, weil man 'über Broccoli' geteilter Meinung ist."

PiS: Skepsis gegenüber SPD

Und dann ist da noch die Tatsache, dass die PiS-Regierung der SPD skeptisch gegenüber steht. Die steht für sie seit Gerhard Schröder und Nordstream für Russlandfreundlichkeit, Martin Schulz schaffte es mit Kritik an Polen noch zu seiner Brüsseler Zeit auf Titelblätter - in SS-Uniform.

Die politische Vergangenheit reist also mit nach Polen.

Jetzt ist Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident. Im Rahmen der Warschauer Buchmesse - Deutschland ist Partnerland - wird er an gemeinsame Werte erinnern. Wie klar er wird - das ist die spannende Frage.