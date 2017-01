Bundespräsident Joachim Gauck hat in einer Rede zum Ende seiner Amtszeit eine "wehrhafte und streitbare Demokratie" gefordert. Nach fünf Jahren als Staatsoberhaupt sei ihm bewusster geworden, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland Gefahren drohten.

Gauck forderte vor etwa 200 geladenen Gästen im Schloss Bellevue Mut, den derzeitigen Herausforderungen zu begegnen. Als Beispiele nannte er die Krise der Europäischen Union mit dem drohenden Brexit, den Nationalismus und die oftmals von Hass geprägte Debatte über Zuwanderung. "Die liberale Demokratie und das politische und normative Projekt des Westens, sie stehen unter Beschuss", warnte der scheidende Bundespräsident.

Anspruchsdenken kritisiert

Er kritisierte ein wachsendes "Anspruchsdenken" der Bürger, das den Staat als Dienstleister sehe. Die Demokratie sei kein politisches Versandhaus, sagte Gauck. Die Bürger entschieden über die Gestalt des Gemeinwesens.

Das Staatsoberhaupt forderte zudem, Zersplitterung entgegenzuwirken - "und zwar möglichst in Begegnungen mit Menschen, die anders denken als man selbst". Vor dem Hintergrund der Debatte um sogenannte Fake News warnte Gauck, oft sei nicht mehr erkennbar, was wahr sei und was falsch. "Vor allem in den sozialen Netzwerken wird fast grenzenlos gelogen, beschimpft, verletzt." Man lebe in "rauen Zeiten".

In der Debatte über Konsequenzen aus den Terroranschlägen in Deutschland plädierte er für einen starken Staat. "Der Rechtsstaat verliert, wenn er sich im Kampf gegen Gewalt und Terror als zu schwach oder gar hilflos erweist", sagte er. Mehr Sicherheit sei keine Gefahr für die Demokratie, sondern ein Erfordernis zu ihrem Schutz.

Beistandspflicht der NATO bekräftigt

Gauck forderte ein noch stärkeres internationales Engagement Deutschlands und den Schutz osteuropäischer Partner vor militärischen Bedrohungen. "Gemessen an den Herausforderungen unserer Zeit und an unseren Möglichkeiten, könnten und sollten wir deutlich mehr tun: für Krisenprävention und Diplomatie, für Entwicklungszusammenarbeit und Missionen der Vereinten Nationen, auch für eine verbesserte Verteidigungsfähigkeit im westlichen Bündnis", sagte er. Die Bundesrepublik habe zwar in den vergangenen Jahren mehr getan. "Trotzdem kommt Deutschland gegenwärtig bei weitem noch nicht allen Verpflichtungen nach."

Der scheidende Bundespräsident warnte vor einer pazifistischen Haltung. "Denn die Aussage, es könne niemals eine militärische Lösung geben, klingt gut und ist gut, allerdings nur, solange sich alle Seiten an diese Maxime halten." Deshalb müsse die EU ihre Verteidigungsanstrengungen verstärken.

"Und ich trete ein für eine unzweideutige Klarstellung gegenüber unseren osteuropäischen Verbündeten: Die Beistandspflicht der NATO gilt ohne Abstriche." Hintergrund sind die Sorgen der osteuropäischen EU- und NATO-Partner vor Russland und kritische Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Rolle der NATO.

Bundespräsidentenwahl am 12. Februar

Gauck spannte in seiner Rede unter dem Titel "Wie soll es aussehen, unser Land?" den Bogen zu seiner Antrittsrede am 23. März 2012. Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten. Gauck kandidiert aus persönlichen Gründen nicht für eine zweite Amtszeit.