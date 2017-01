von Kristina Hofmann

Vieles ist gut, aber wir müssen uns anstrengen, dass es so bleibt: Joachim Gauck blieb sich in seiner Vermächtnisrede nach fünf Jahre Bundespräsident treu. "Wir müssen mehr tun", sagte er Politikern und Bürgern. Das aber durchaus selbstbewusst. Freiheit allein reicht offenbar nicht mehr.

Immer wenn es Bundespräsident Joachim Gauck wichtig ist, hält er sich an seinen Redetext. Nur minimale Abweichungen gönnte er sich, als er heute gut 200 Gäste aus Politik und Zivilgesellschaft, Botschafter und Kirchen ins Schloss Bellevue eingeladen hatte. Seine Vermächtnisrede nach fünf Jahren Präsidentschaft, nicht mehr und nicht weniger stand auf dem Programm. Was bleibt? Die Rede umriss im Wesentlichen das, was sich seit 2012 wie ein roter Faden durch Gaucks Amtszeit zieht: Vieles in unserer Gesellschaft ist gut, aber wir müssen uns nach innen und außen mehr anstrengen, dass das so bleibt.

Demokratie unter Beschuss: Freiheit allein reicht nicht

Noch eine Entscheidung Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung den Nachfolger von Joachim Gauck. Eine wichtige Entscheidung muss er aber noch treffen: das Datum der Bundestagswahl. Das Bundeskabinett schlug heute den 24. September vor. Es wird davon ausgegangen, dass Gauck den Vorschlag annimmt. Auch fast alle Bundesländer hatten für den letzten Sonntag im September als Wahltermin plädiert. Einzig Berlin hatte wegen des Marathons Bedenken angemeldet.

Gauck bleibt sich treu, ist aber etwas radikaler geworden. Bewusst hatte er mit dieser Rede an seine Antrittsrede nach seiner Vereidigung vor fünf Jahren im Bundestag angeknüpft."Wie soll es aussehen, unser Land?", hatte er 2012 gefragt. Weniger Angst, mehr Mut waren damals seine Antworten. Und sie sind es bis heute geblieben: "Wenn wir übersehen, welche Potenziale in uns stecken, werden wir verharren in einer ewigen politischen Warteschleife", sagte Gauck heute. "Das, was wir geschaffen haben und was uns am Herzen liegt, werden wir bewahren, entwickeln und verteidigen." Da ist radikaler als noch vor fünf Jahren: Die Freiheit allein zur Gestaltung der Gesellschaft zu gewähren, scheint zu wenig. Es kommt auch auf die Haltung zu dieser Gesellschaft an.

Denn die Liste der Herausforderungen ist Gauck zufolge lang. Ein gewählter US-Präsident, der die NATO für überholt hält. Ein Land wie Großbritannien, das die EU verlassen will. Ein russischer Präsident, der ohne Gegenwehr die Krim besetzt. Islamistischer Terror, der die Menschen bedroht. Und Strömungen in der Gesellschaft, die genau das Gegenteil von dem wollen, was die Politik vertritt. "Wir kommen nicht umhin, uns dieser Herausforderung zu stellen", sagt Gauck. "Die liberale Demokratie und das politische und normative Projekt des Westens, sie stehen unter Beschuss."

"Demokratie ist kein Versandhaus"

Und wie diesem begegnen? Das ständige Mantra vom "Die Welt ist aus den Fugen geraten" und "Die da oben machen eh, was sie wollen" scheint Gauck im Hinterkopf zu haben. Er schreibt beiden etwas ins Stammbuch: den Bürgern und den Politikern. Den Bürgern: Von einer Gesellschaft, "die seit Jahrzehnten in Frieden und Wohlstand lebt" und sich "bequem eingerichtet hat und das Risiko scheut", sei nicht viel zu erwarten. "Demokratie ist kein politisches Versandhaus", sagte Gauck. "Wir, die Bürger sind es, die über Gestalt unseres Gemeinwesens entscheiden. Und wir, die Bürger, tragen die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkel."

Ähnliches gilt laut Gauck für Regierungen und Politiker: Wenn die Welt sich verändert, müssen die Regierenden das auch. Abwarten, aussitzen, Krisen managen, das reiche nicht: "Wer sich in solchen Phasen versitzt in Entscheidungsschwäche und Risikoscheu oder wer auf halbem Weg stehen bleibt, der muss unter Umständen einen hohen Preis zahlen", sagte Gauck. Und zwar überall: außenpolitisch, gesellschaftspolitisch, rechts- und sicherheitspolitisch. Wenn Teile der Bevölkerung glauben, dass die Regierenden nicht mehr Herr der Lage sind, "haben Populisten einen Grund mehr, Zweifel an der liberalen Demokratie zu säen".

Nicht Herkunft, sondern Haltung

Der Bundespräsident beließ es aber nicht bei allgemeinen Aufforderungen zum Ruck. Er wurde konkret. Im Inneren: "Wir müssen mehr Kommunikation wagen", die auch diejenigen einbeziehe, die sonst nicht am politischen Diskurs teilnehmen. Diskussion sei der "Sauerstoff der offenen Gesellschaft, Streit ihr belebendes Element", so Gauck. Streit sei in Ordnung, "aber mit Respekt und mit dickem Fell". Und mit Regeln wie im Sport. Gerüchte, Postfaktisches, Häme und Hetze in den sozialen Netzwerken stehen außerhalb dieser Regeln für Gauck.

Womit der Bundespräsident beim Thema Einwanderungsgesellschaft war und der schwierigen Balance zwischen innerer Sicherheit und Freiheit einer Gesellschaft. Die Freiheit ergibt sich für Einheimische wie Zugewanderte aus der Anerkennung der Verfassung als Fundament des Zusammenlebens. Eine "effektive Gefahrenabwehr im Inneren" sei durchaus nötig. Nötig seien aber auch "Demokratieerziehung" gegen die Radikalisierung und die Akzeptanz der offenen Gesellschaft. "Es zählt nicht Herkunft, sondern die Haltung", sagte Gauck.

"Beistandspflicht der Nato ohne Abstriche"

ZITAT „ Wir bleiben gelassenen Mutes ” Bundespräsident Joachim Gauck

Und wer die offene Gesellschaft nach innen verteidigt, müsse dies auch nach außen tun: Gauck wiederholte seine Forderung von 2014 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, für die er viel Kritik bekommen hatte."Wir müssen mehr tun, um gemeinsam mit anderen Ordnung zu erhalten, Konflikten vorzubeugen, Krisen zu entschärfen und Gegner abzuschrecken." Deutschland könne "sich nicht zur Insel machen", sagte Gauck. Der Bürgerkrieg in Syrien und die Flüchtlinge seien nur ein Beispiel dafür. Weder Europa noch Deutschland dürften sich "dieser Verantwortung entziehen". Deutschland käme da heute "bei weitem" seinen Verpflichtungen nicht nach. Klare Worte auch zur NATO und zur Bündnisverpflichtung: "Die Beistandspflicht der Nato gilt ohne Abstriche."

Was bleibt also? Ein bisschen eine Ruck-Rede, ein bisschen "Wir schaffen das". Und eine kleine Abweichung vom Redemanuskript. "Selbstvertrauen", sagt Gauck und ergänzt: "um das es mir so sehr geht", haben sich die Deutschen lange nicht zugestehen wollen. Spätestens seit der Wiedervereinigung sei das aber durchaus angebracht. "Es ist das beste, das demokratischste Deutschland, das wir jemals hatten“, sagte Gauck. Damit es aber so bleibt, bedürfe es einiger Anstrengung. Die zu schaffen sei. Mit dieser Haltung: "Es ist das Vertrauen zu uns selbst, das Vertrauen in die eigenen Kräfte. Wir bleiben gelassenen Mutes", sagt Gauck.