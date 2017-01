Bundespräsident Joachim Gauck zieht zum Ende seiner Amtszeit eine Bilanz. In seiner Abschiedsrede warnt er in Anbetracht von internationalen Krisen und dem wachsenden Populismus vor den Gefahren für die Demokratie in Deutschland.

von Henri Bick

Am 18. März endet die Präsidentschaft von Joachim Gauck. Dann tritt ein Mann ab, der eine steile, doch selten geradlinige Karriere hinter sich hat. Seine Geschichte hat ihn tief geprägt. Das spiegelt sich auch in seiner Amtszeit wider.

"Freiheit" ist Joachim Gaucks Lebensthema. Nach ihr hat er sich in der DDR gesehnt und für sie hat er zur Wendezeit gekämpft. Diese Wochen und Monate bedeuten ihm viel - sogar mehr als seine Zeit im Schloss Bellevue. Im ZDF-Interview verrät Gauck: "Diese Tage werden immer die größten in meinem Leben sein. Nicht hier die glanzvollen Empfänge, das ist auch schön. Aber dieses Unwiederholbare und Einmalige - das war damals."

ZDFzeit-Dokumentation Die komplette Dokumentation "Mensch Gauck!" über Bundespräsident Joachim Gauck können Sie am 31. Januar 2017 um 20.15 Uhr im ZDF sehen. Ab 9 Uhr ist die ZDFzeit-Doku mit exklusiven Einblicken in der ZDFmediathek verfügbar.

Sozialismus und Kommunismus sind Gauck von Kindheitstagen an suspekt. Er geht nicht zu den Jungen Pionieren und tritt auch nicht der FDJ bei. Ein Erlebnis prägt ihn tief: 1951 wird sein Vater völlig überraschend verhaftet. Lange weiß die Familie nicht, wo der verurteilte "Spion" ist - und ob er überhaupt noch lebt. Seit diesen Tagen ist die DDR für Joachim Gauck ein Unrechtsstaat - eine Erfahrung, die ihn später auch antreibt, Pastor zu werden.

Kopf und Herz

Dass seine beiden Söhne Mitte der 1980er-Jahre Ausreiseanträge stellen und in den Westen gehen, führt zu einer tiefen Krise in der Familie. Gauck ist überzeugt, dass sie sich alle gemeinsam in der DDR für Veränderungen einsetzen müssten. Der Abschied von den Kindern ist kühl, was der Vater später bereut: "Da sind viele späte Tränen geflossen, die ich mir damals in der Abschiedssituation verboten habe."

Auch diese Erfahrung hat Gauck geprägt - er gilt als besonders emotionaler Präsident, der seine Gefühle zeigt, Menschen innig umarmt und auch vor Tränen in der Öffentlichkeit nicht zurückschreckt. Daniela Schadt spricht von einer besonderen, schnellen "Verbindung zwischen Kopf und Herz" bei ihrem Lebensgefährten.

Ein unbequemer Präsident

Zu Beginn der Präsidentschaft werden die "Lebensverhältnisse" des Paares republikweit diskutiert: Gauck ist mit seiner ersten Frau immer noch verheiratet, lebt aber seit Jahren mit seiner Partnerin Daniela Schadt zusammen. Eine solche Konstellation hatte es in Deutschland noch nie gegeben. "20 Jahre früher, vielleicht auch zehn Jahre früher, wäre diese Art noch nicht gegangen - dass der Präsident nicht ordentlich verheiratet ist. Ich hab' mich selber gewundert, dass es geht", gesteht Gauck im ZDF-Interview.

In seiner Amtszeit eckt Gauck immer wieder an: Für die einen mischt er sich zu viel ein in das politische Alltagsgeschäft - für die anderen vernachlässigt er wichtige Themen. Als er für eine stärkere Rolle der Bundeswehr plädiert, wird er von Linken zum "Kriegstreiber" erklärt. Als er sich für Flüchtlinge starkmacht, wird er von Rechten als "Volksverräter" beschimpft. Doch laut Umfragen schätzt die Mehrheit der Deutschen Joachim Gauck, den unbequemen Präsidenten.

Die Zeit als Staatsoberhaupt a.D. lässt der elfte Bundespräsident auf sich zukommen: "Ich denke noch nicht an Pläne", bekennt Gauck im Interview. Stattdessen freut er sich auf ein Leben frei von Amtspflichten und Personenschutz: "Ich würde mich gerne aufs Fahrrad setzen und Brötchen holen." So sieht der Bürger Joachim Gauck seine ganz persönliche "Freiheit".