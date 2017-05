von Patricia Wiedemeyer

Beim Antrittsbesuch von Bundespräsident Steinmeier in Israel hatte er heikle Themen im Gepäck. Der Gabriel-Eklat ist noch spürbar. Steinmeiers Programm wurde entsprechend modifiziert. Der deutsche Chefdiplomat setzte gleichwohl auf große Gesten.

Es war eine heikle Mission: Und es gab im Vorfeld einige, die ihm geraten haben, die Reise zu verschieben. Zwei Wochen nach dem Eklat bei der Gabriel-Reise, zwei Wochen nach der Gesprächsabsage durch den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu, da dieser sich mit Vertretern der regierungskritischen Organisation "Breaking the Silence" getroffen hatte.

Steinmeier, der Vorgänger Gabriels, hätte es feige gefunden, jetzt nicht zu kommen. Und so reiste er wie geplant. Das Programm wurde allerdings leicht überarbeitet - ja nicht zu sehr provozieren, ja nicht in dieser aufgeheizten Stimmung die Lage weiter eskalieren lassen- Aber andererseits auch klar Stellung beziehen und Gabriel den Rücken stärken, das war die schwierige Aufgabe im Vorfeld.

Steinmeier wies auf Gabriel-Eklat hin

Steinmeier umschiffte die Untiefen, wurde gleich zweimal von Netanjahu empfangen, trank Bier in lockerer Atmosphäre mit dem israelischen Präsidenten Rivlin, sprach mit Regierungskritikern, Intellektuellen, Oppositionspolitikern - aber eben nicht mit "Breaking the Silence". Die Reaktionen in Israel: Steinmeier sei eingeknickt, habe sein Programm entsprechend umgestaltet. Ein unterschwelliges "na bitte, geht doch?"

Steinmeier selber sieht das natürlich anders, immer wieder habe er den Gabriel-Eklat angesprochen: Bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, dass es unter Freunden keine Redeverbote, keine Beschränkungen geben dürfe - klar und deutlich stellte er sich immer wieder hinter den Außenminister.

Von Sackgasse spricht keiner mehr

Doch Steinmeier ist und bleibt eben auch in seiner neuen Rolle als Bundespräsident Chefdiplomat: Im Ton freundlicher und diplomatischer als Gabriel, immer wieder bei aller Kritik spricht er auch von dem besonderen Verhältnis beider Staaten, von Freundschaft. Bei aller Diplomatie hält er sich inhaltlich aber nicht zurück, spricht von der Zwei-Staaten-Lösung als der einzig möglichen Option. Dies betonte er auch erneut bei seinem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas. Es sei Zeit, einen erneuten Versuch dafür zu starten. Deutschland leiste ja bereits Hilfe beim Aufbau der Infrastruktur, beim Staatsaufbau, aber leiste zum Beispiel auch finanzielle Unterstützung bei der Ausbildung von Krankenpflegerinnen, deren Station er ebenfalls besuchte.

Die Wogen scheinen wieder geglättet zu sein - Steinmeier der Ausputzer für Gabriel? Wie es nun weitergeht im deutsch-israelischen Verhältnis? Prognosen wagt keiner, Netanjahu hat die offizielle Ansage, "Wer sich mit Vertretern von 'Breaking the Silence' treffe, den werde er nicht empfangen", bisher nicht zurückgenommen. Den Bundespräsidenten kümmert das vielleicht nicht so sehr, er wird so schnell nicht wieder nach Israel reisen. Der Außenminister allerdings oder andere Minister dagegen schon - ob sie dann von Netanjahu empfangen werden, ist offen. Das deutsch-israelische Verhältnis - es ist und bleibt schwierig. Aber dass man in einer Sackgasse gelandet sei, davon will nach der Reise des Bundespräsidenten jetzt keiner mehr sprechen. Und das ist ja auch schon was nach den Turbulenzen der vergangenen zwei Wochen.