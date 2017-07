In einer historischen Entscheidung votet der Bundestag für die Ehe für alle. Doch bis hierhin war es ein langer Weg. Eine Chronologie:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz zur Einführung der zivilrechtlichen Ehe für alle unterzeichnet. Voraussichtlich Anfang Oktober wird es in Kraft treten. Dann könnten die ersten schwulen und lesbischen Paare die Ehe schließen.

Wie das Bundespräsidialamt am Freitag auf Anfrage bestätigte, fertigte Steinmeier das Gesetz bereits am Donnerstagabend aus. Der Bundestag hatte die Regelung am 30. Juni knapp zwei Jahre nach der Einbringung durch die Länder beschlossen. Anschließend billigte auch der Bundesrat das Gesetz.

Nun Verkündigung im Bundesgesetzblatt

Nach der Ausfertigung wird das Gesetz nun im Bundesgesetzblatt verkündet. Es soll "am ersten Tag des dritten auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft" treten: Voraussichtlich also Anfang Oktober. Dann könnten die ersten schwulen und lesbischen Paare die Ehe schließen.

Der Bundespräsident trifft bei der Ausfertigung von Gesetzen keine politische Entscheidung, sondern prüft, ob sie nach den Vorschriften des Grundgesetzes zustande gekommen sind. Das Eheverständnis von Kirchen und Religionsgemeinschaften bleibt von dem Gesetz unberührt. Der Freistaat Bayern hat allerdings angekündigt, Wissenschaftler mit einer verfassungsrechtlichen Prüfung sowie mit einer Prüfung der internationalen Rechtslage zu beauftragen.