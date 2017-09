In Vivian Cheruiyot aus Kenia startet erstmals eine Olympiasiegerin beim Frankfurt-Marathon am 29.Oktober. Dies teilten die Veranstalter am Dienstag mit. "Von Freunden und Trainingspartnern habe ich nur Gutes über die Organisation des Mainova Frankfurt Marathon und die Atmosphäre am Streckenrand gehört", sagte die 34-Jährige in einer Presseerklärung. "Der Einlauf über den roten Teppich in die Festhalle muss ein tolles Erlebnis sein. Ich hoffe, ich werde lächelnd über die Ziellinie laufen."