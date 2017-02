Am Sonntag wird die Bundesversammlung in Berlin einen neuen Bundespräsidenten wählen. Als klarer Favorit gilt Frank-Walter Steinmeier.

An diesem Sonntag wird ein neuer Bundespräsident gewählt: Frank-Walter Steinmeier. Dass er genügend Ja-Stimmen bekommt, ist sicher. "Spannend dürfte werden, wie viele Nein-Stimmen es gibt," sagt Bettina Schausten, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios. Bei der Union könne sich nochmal Unmut Bahn darüber brechen, dass man nun einen SPD-Mann wählen müsse.

Gauck geht, Steinmeier kommt: Der Bundespräsident der klaren Worte wird von einem Diplomaten abgelöst, der als wandelnder Vermittlungsausschuss beschrieben wird. Steinmeier wird seinen Stil finden, sagt Rhetorik-Professor Olaf Kramer zu heute.de. Aber ohne die sozialen Medien geht es nicht mehr.

Kann der Diplomat Frank-Walter Steinmeier so klar sein wie der Ex-Pastor Joachim Gauck?

Zur Person Olaf Kramer ist an der Universität Tübingen Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation. Er leitet die Forschungsstelle Präsentationskompetenz. Außerdem berät Kramer rhetorisch Ministerien, Verbände und Unternehmen.

Ich denke schon, dass sich die Rhetorik Steinmeiers im Präsidentenamt verändern wird.Das wird ein bisschen Zeit brauchen. Im Moment ist er ja noch mitten im politischen Geschehen, versucht auszugleichen und denkt in Details. Der Bundespräsident muss aber eher einen moralischen Überbau liefern und in größeren Perspektiven denken. Es wird das Amt mit sich bringen, dass sich Steinmeier weiterentwickeln wird.

Wenn er der überparteiliche Präsident aller sein soll, ist dann eine klare Sprache überhaupt möglich?

Wir hatten mit Joachim Gauck einen Präsidenten, dem die Adlerperspektive durchaus lag und der sich häufig bemüht hat, grundsätzliche Reden und moralische Reflexionen anzustellen. Der auch seine eigene emotionale Bewegtheit in seine Reden gepackt hat. Das war sein Stil. Steinmeier sollte ihn nicht imitieren, er muss seine eigene Prägung finden, die etwas weniger pastoral ist. Es wird eine Entwicklung bei Steinmeier geben, weg vom tagespolitischen Klein-Klein hin zu einer globaleren Perspektive.

Es heißt, der Bundespräsident habe nur die Macht des Wortes als Einflussmöglichkeit. Ist das noch zeitgemäß? Durch die sozialen Medien hat doch jeder die Macht des Wortes.

Eine Äußerung des Bundespräsidenten erzielt aber automatisch mehr Aufmerksamkeit. Ich denke, dass das immer noch gilt: Das wesentliche Machtinstrument des Bundespräsidenten ist die Rede. Allerdings muss das Bundespräsidialamt anerkennen, dass sich die Bedingungen von politischer Kommunikation durch die sozialen Medien verändert haben.

Gauck hat sich Facebook und Twitter eher verweigert.

Ja, er hat versucht, mit dem Mittel der klassischen Rede zu operieren. Manchmal wurde sie medial angepasst.Man versuchte, sie stärker als Ereignis zu platzieren, also an besonderen Orten und zu besonderen Themen. Bei seiner Israel-Reise zum Beispiel. Dann erzielt die Rede in den klassischen Medien mehr Aufmerksamkeit. Aber diese Art der Anpassung muss weitergehen. Denn die große, ausführliche Rede tut sich mittlerweile schwer. Oft überleben nur Zitat-Fetzen, die in Social-Media-Kanälen Eingang finden. Dem muss man sich anpassen. Also wie kann man eine Rede anpassen und so platzieren, dass sie in den sozialen Medien und damit eine möglichst große Zahl von Bürgern auch erreicht?

Also Häppchen in 140 Zeichen à la Donald Trump?

Man sollte es nicht gleich so weit treiben und das Regieren per Twitter erledigen. Das Problem ist, dass bei 140 Zeichen der ganze Kontext verloren geht. In einer einstündigen Rede kann man sich einem Thema relativ komplex nähern. All das fällt in den Kurzäußerungen weg, das Thema wird dekontextualisiert. Darin liegt das Problem: Die Äußerungen werden deutungsoffen, können in einen Skandalmodus getrieben werden und bekommen so eine virale Aufmerksamkeit. Das ist die Herausforderung, die sich nicht nur der Bundespräsidenten stellen muss. Man muss einen mittleren Weg finden. Wie kann man politische Probleme mit der notwendigen Komplexität darlegen, dass sie trotzdem in Social-Media-Kanälen funktionieren, ohne in Populismus zu verfallen.

Geht das überhaupt?

Ich glaube schon, dass es möglich ist, Zwischenwege zu finden.Ein Weg ist, dass man Reden in Ereignisse einbindet. Das sorgt für eine gewisse Aufmerksamkeit, damit erzeugt man Bilder. Ein andere Weg ist der, den Barack Obama gegangen ist: Reden eher narrativ als argumentativ zu gestalten. Er hat sehr häufig Probleme in Geschichten dargelegt, von Personen zum Beispiel erzählt, denen irgendetwas zugestoßen ist. Damit hat man schon mehr als eine Twitter-Meldung, kann es aber bei Youtube und Facebook weiterreichen. Man kann nicht ausblenden, dass es für lange, differenzierte Reden schwierig geworden ist, die zwar gut gemacht sind, aber wenig Resonanz erzielen.

Gibt es bei uns gute Beispiel?

Gregor Gysi. Er hat sich immer sehr bemüht, komplexe Probleme auf anschauliche Episoden runterzubrechen. Deswegen ist er ein gern gesehener Talkshow-Gast, weil er komplexe Probleme knackig-pointiert darstellen kann.

Die Grenze zum Populismus ist aber schnell überschritten.

Das ist genau das Problem. Es ist ein ständiges Abwägen: Wo darf ich mich nicht darüber hinweg bewegen und wo kann ich Komplexität reduzieren, um Aufmerksamkeit zu erzielen.Die große Gefahr ist, in den Populismus-Graben hereinzufallen, wie das im Moment leider oft zu sehen ist. Der Siegeszug des Populismus, den wir zurzeit erleben, hat eben damit zu tun, dass sich mediale Bedingungen verändert haben. Populistische Äußerungen funktionieren in Social-Media-Kanälen sehr gut. Es geht darum, etwas zu platzieren, was den Nerv der Zeit trifft. Wenn einem das gelingt, und am besten noch so, dass sich alle darüber aufregen, dann hat man für kurze Zeit die mediale Aufmerksamkeit. Es ist eine Verführung, dem immer mehr nachzugeben. Da brechen momentan alle Dämme.

Mitmachen und nicht in die Populismus-Falle plumpsen - daran kann doch der Bundespräsident nur scheitern?

Das wird die große Herausforderung sein. Aber der muss man sich stellen, so unangenehm das sein mag. Auch als Bundespräsident kann man ja nicht leugnen, dass sich die medialen Bedingungen politischer Kommunikation verändert haben. Politik muss in Kontakt zur Öffentlichkeit treten. Demokratie lebt von öffentlicher Meinung, die an das politische System rückgekoppelt ist. Politik reagiert auf die Wähler und versucht gleichzeitig, von seiner politischen Richtung zu überzeugen. Politik kann ja nicht funktionieren, wenn man beklagt: Niemand liest mehr die differenzierten Reden in den Tageszeitungen und verweigert sich gleichzeitig den neuen Medien, weil sie auf Twitter zu Kürze zwingen und auf Pinterest oder Facebook zur Bebilderung. Damit verliert man die Jüngeren, weil sie Politik nicht mehr wahrnehmen.

Das Interview führte Kristina Hofmann