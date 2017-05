Video Die Kinderehe in Deutschland

Sollen Kinderehen in Deutschland generell verboten werden? Befürworter und Gegner führen eine intensive Debatte. Und auch die Große Koalition ist in der Frage des generellen Verbots von Kinderehen im Detail weiter uneins.

Auf den ersten Blick scheint klar: Ehen, bei denen ein Partner unter 16 Jahre alt ist, können nicht rechtens sein und sollten aberkannt werden. Das könnte aber den Wegfall von Unterhaltsansprüchen bedeuten - und in Einzelfällen glückliche Paare trennen.

Kinderehen, egal wo auf der Welt, sind in der Regel ein Problem. Jungen Frauen sind der Willkür ihrer Männer ausgeliefert.Sie dürfen weder zur Schule gehen noch eine Ausbildung machen. Nun hat die Große Koalition ein Verbot solcher Kinderehen auf den Weg gebracht.

von Günther Neufeldt

Der Bundesrat berät heute über das Verbot sogenannter Kinderehen. Es geht um Flüchtlinge, die in ihren Heimatländern geheiratet haben und als Minderjährige nach Deutschland kommen. Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen solche Ehen aufgelöst oder für nichtig erklärt werden.

Günther Neufeldt, ZDF-Redaktion Recht und Justiz

Wie viele verheiratete Minderjährige in Deutschland leben, ist nicht ganz klar. Amtlich ermittelt wurde ihre Zahl zuletzt im September 2016. Da waren es knapp 1.500, in den allermeisten Fällen handelt es sich um Mädchen - ein Drittel von ihnen unter 16 Jahren, jede Vierte nicht einmal 14 Jahre alt. Die meisten stammten aus Syrien. Würde man diese Zählung heute wiederholen, dürften es eher weniger sein: einige der damals 17-Jährigen sind inzwischen vermutlich volljährig - und es gibt weniger Neuankömmlinge als früher. Möglicherweise sind aber auch nicht alle Fälle den Behörden bekannt.Der Gesetzentwurf sieht vor: Ehen mit unter 16-Jährigen sind von vornherein nichtig. Das bedeutet: Man tut so, als habe die Ehe nie existiert. Praktische Folge: Die Mädchen kommen unter Aufsicht des Jugendamts, werden getrennt von ihren früheren Ehemännern untergebracht, dürfen diese womöglich nur noch im Beisein amtlicher Begleitpersonen sehen. Mögliche Versorgungs- oder Erbansprüche aufgrund der im Ausland geschlossenen Ehe gehen verloren.

Gerichte heben Ehen auf

Für 16- und 17-Jährige gilt eine andere Regelung: Hier sollen Familiengerichte die Ehen aufheben – das heißt, man erkennt zunächst einmal an, dass das Paar zuvor verheiratet war. Wenn der Staat solche Ehen aufhebt, sind die Rechtsfolgen ähnlich wie bei einer Scheidung. Jugendämter, die von 16- oder 17-jährigen Ehefrauen erfahren, sollen sie in ihre Obhut nehmen und die gerichtliche Trennung veranlassen. Allerdings sind Ausnahmen möglich: In besonderen Härtefällen kann das Gericht die Ehe bestehen lassen, zum Beispiel bei schweren Erkrankungen oder wenn die Ehefrau gerade 18 geworden ist und glaubhaft beteuert, dass sie freiwillig geheiratet hat.

Den Befürwortern des Gesetzes geht es vor allem um den Schutz von Kindern vor Fremdbestimmung und sexueller Ausbeutung. Man will im Ausland geschlossenen Zwangsehen die Anerkennung des deutschen Staates versagen. Bislang hat sich die deutsche Rechtsordnung aus diesen Konflikten weitgehend herausgehalten. Dahinter stand der Gedanke: Wie andere Länder das Heiraten regeln, ist deren Sache - die Ergebnisse werden akzeptiert, solange sie nicht wichtigen deutschen Rechtsprinzipien eklatant wiedersprechen. Man wollte wohl auch lieber gar nicht so genau wissen, wer da alles im Gefolge arabischer Ölprinzen durch Deutschland reiste.

Heiraten erst mit 18

Das Thema hat einen anderen Stellenwert, seit mehr und mehr minderjährige Verheiratete als Flüchtlinge nach Deutschland kamen – und auch vorläufig bleiben. Wie schwer es ist, eine gesetzliche Regelung zu finden, die jedem Einzelfall gerecht wird, zeigt das Beispiel von Nahed (17) und Ali (22). Bei der Eheschließung in Syrien - eine Liebesheirat, wie beide betonen - war sie erst 15 Jahre alt. Gemeinsam überstand das Paar die Flucht nach Deutschland; jetzt lebt es in einer kleinen Wohnung im thüringischen Bad Lobenstein. Wenn das neue Gesetz in Kraft träte, wäre die Ehe nichtig. Am 1. Januar wird Nahed 18 - und sie müsste ihren Ali ein zweites Mal heiraten.

zwei ein Punkt, in dem sich alle Parteien einig sind. Nach der Stellungnahme des Bundesrats kommt das Gesetz noch einmal in den Bundestag. Am 7. Juli soll es dann endgültig von der Länderkammer verabschiedet werden.