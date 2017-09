Berlin bleibt die Heimat der ElektroRennserie Formel E in Deutschland. Wie der Automobil-Weltverband FIA bekannt gab, wird am 19.Mai 2018 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof der Berlin ePrix ausgetragen. Bis zuletzt galt auch München als möglicher Austragungsort für ein Rennen in Deutschland. Berlin ist damit auch in der vierten Saison der Formel E im Kalender vertreten. Tempelhof war bereits 2015 und 2016 Schauplatz der Rennserie. 2016 wurde in der Berliner Innenstadt gefahren, weil der ehemalige Flughafen als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde.