Eine drohende Insolvenz des in die Regionalliga abgestürzten TSV 1860 München ist vorerst abgewendet. Die Löwen einigten sich am Dienstag mit Investor Hasan Ismaik auf eine Stundung des vom Jordanier gewährten Darlehens in Höhe von rund acht Millionen Euro. Ohne diese Unterschrift hätte dem Ex-Meister die Zahlungsunfähigkeit gedroht. "Nach intensiven Verhandlungen wurden am späten Dienstagabend alle Voraussetzungen für einen Neustart der TSV München von 1860 GmbH und Co. KGaA in der Regionalliga Bayern geschaffen", teilte der Klub auf seiner Internetseite mit.