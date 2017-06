Aus der Fernsehserie "Raumschiff Enterprise" kennen erfahrene Zuschauer das Phänomen: Captain Kirk und seine Offiziere lassen sich schnell mal auf die Oberfläche eines fremden Planeten beamen. Solch eine "Teleportation" machen sich die Forscher zunutze, um Quanten-Informationen über Glasfaserstrecken zu schicken und dabei zu verstärken. "Dafür lässt sich die Verschränkung nutzen", erläutert Physik-Professor Dieter Meschede. Diese Verschränkung ist experimentell nachgewiesen worden an zwei Teilchen, die entstanden sind, als ihr Ursprungsteilchen zerfallen ist.

Beide Teilchen haben einen Spin, eine Drehung oder Kreiselbewegung von Partikeln, Teilchen 1 rechts herum, Teilchen 2 links herum. So neutralisieren sich diese beiden Teilchen. Wenn Teilchen 1 in einem Labor in Genf ist und Teilchen 2 in einem Labor in den USA, misst der Quanten-Physiker in Genf eine Rechtsdrehung. Bei diesem Messergebnis steht sofort fest, dass das Teilchen in den USA sich links herum dreht. Die beiden Teilchen sind verschränkt.

Meschede nutzt zwei mal zwei Teilchen, um einen solchen Quanten-Repeater zu bauen. "Ich will gemeinsame Informationen an den Enden einer Übertragungsstrecke haben und nicht irgendwo zwischendurch." Deshalb opfert Meschede die beiden Informationen in der Mitte der Übertragungstrecke. "Damit habe ich gewonnen, dass ich die Informationen an den Enden vorliegen habe, und das wieder in der Quantenwelt“, erläutert Meschede das Prinzip des Quanten-Repeaters.