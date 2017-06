Die Moscheen in Deutschland zu zählen ist schwierig, fast unmöglich. Um die 2800 soll es geben. Warum sind sie so schwierig zu zählen? Und wie sind die Gemeinden organisiert?

In Berlin ist eine von der Frauenrechtlerin Seyran Ates gegründete Moschee eröffnet worden, in der Frauen und Männer gleichberechtigt beten und predigen sollen. Die liberale Moschee soll Sunniten, Aleviten, Schiiten und Sufis offenstehen.

von Kristina Hofmann

Die vorige Woche eröffnete liberale Moschee in Berlin sorgt für neuen Ärger mit der Türkei. "In aller Klarheit" hat heute die Bundesregierung die Kritik der türkischen Religionsbehörde an der Mosche zurückgewiesen. Solche Äußerungen könnten den inneren Frieden in Deutschland gefährden.

Von diesen Stellungnahmen sei die Bundesregierung "ziemlich überrascht" und "sehr betroffen", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, heute vor Journalisten. Die Aussagen der Diyanet-Behörde zielten offenbar darauf ab, Menschen in Deutschland die freie Ausübung ihrer Religion abzusprechen und das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. "Wie, wo, wann und in welcher Weise Menschen ihre Religion pflegen und ausüben ist keine Angelegenheit des Staates", so Schäfer. Der Staat habe sich in theologischen Fragen zurückzuhalten. Schäfer betonte, welch hohen Stellenwert in der deutschen und europäischen Verfassung die Religions- und Meinungsfreiheit haben.

Kritik aus Ankara und Kairo

Die türkische Religionsbehörde Diyanet, die direkt dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan unterstellt ist, hatte am Mittwoch die neue Ibn Rushd-Goethe-Moschee für nicht mit dem Islam vereinbar erklärt und sie in die Nähe der Gülen-Bewegung gerückt. Es handele sich bei der Moschee um "nichts anderes als einen Versuch zur Verfälschung der Religion", hatte Diyanet-Direktor Mehmet Görmez gesagt. Es gehe ganz offensichtlich "um ein Projekt des Religionsumbaus, das seit Jahren von Fetö und ähnlichen verurteilungswürdigen Organisationen vorangetrieben wird“. Als Fetö wird in der Türkei die angebliche Terrororganisation des islamischen Predigers Fethulla Gülen bezeichnet, der von der türkischen Regierung für den Putschversuch im Juli vorigen Jahres verantwortlich gemacht wird.