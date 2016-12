Video Deutsche Auswanderer in Türkei

Noch vor ein paar Jahren zog es Tausende deutsche Rentner nach Antalya: Milde Winter und günstige Preise. Doch der Traum vom Haus im Süden hat sich spätestens seit dem Putsch gegen Präsident Erdogan in ein Leben in einer „Diktatur“ gewandelt.

Recep Tayyip Erdogan ist seit 13 Jahren in der Türkei an der Macht, doch über den Privatmann ist wenig bekannt. Wie tickt der türkische Präsident?

Seit dem Putschversuch in der Türkei werden in Deutschland deutlich mehr Asylanträge türkischer Staatsbürger verzeichnet. Insgesamt seien von Januar bis November dieses Jahres 5.166 Asylanträge von Türken eingegangen, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage.

Im November habe es allein 702 entsprechende Anträge gegeben, zitiert die Funke Mediengruppe aus der Anfrage - im Januar 2016 waren es 119.

Überwiegend Kurden

Einen expliziten Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli wolle die Bundesregierung allerdings nicht herstellen: "Spekulationen zu möglichen Ursachen für den Anstieg der Zahlen nimmt die Bundesregierung nicht vor", heißt es in dem Schreiben.

Annähernd 80 Prozent der Antragsteller seien Kurden, meldet die Zeitung. In der Türkei geht die Regierung seit dem gescheiterten Putsch vom Juli verstärkt gegen Oppositionelle, insbesondere kurdisch-stämmige Politiker, vor.

Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke kommentierte die Entwicklung mit scharfer Kritik an der deutschen Türkei-Politik: "Die Türkei ist alles andere als ein sicherer Herkunftsstaat oder ein Ort an dem Flüchtlinge eine sichere Bleibe finden können", sagte sie den Funke-Zeitungen. Ankara führe einen "erbarmungslosen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung".

Schulz gegen Visa-Liberalisierung

Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, sprach sich gegen eine rasche Visa-Freiheit für türkische Staatsbürger in der EU aus. Die Türkei habe nicht wie angemahnt ihre Anti-Terrorgesetze reformiert, sagte Schulz der Funke-Mediengruppe . "Solange das Anti-Terrorgesetz nicht reformiert ist, kann der Prozess der Visa-Liberalisierung nicht in Gang gesetzt werden." Daher habe er den Antrag der EU-Kommission zur Visa-Freiheit nicht an die zuständigen Parlamentsausschüsse weitergeleitet. "Er liegt noch immer auf meinem Schreibtisch", sagte Schulz.

Der SPD-Politiker sagte, das Vorgehen der türkischen Regierung nach dem Putschversuch Mitte Juli werfe viele Fragen auf. So sei zum Beispiel die Einschränkung der Pressefreiheit nicht akzeptabel. "Die Einführung der Todesstrafe ist mit den Grundprinzipien der EU unvereinbar - wenn die Türkei die Todesstrafe einführte, würde sie die Beitrittsverhandlungen selbst beenden", sagte Schulz.

Zugleich unterstrich Schulz die Bedeutung weiterer Gespräche mit der Türkei. "Ich hätte deshalb nichts dagegen, wenn wir das Kapitel Meinungsfreiheit und Grundrechte als neues Kapitel der Verhandlungen eröffnen würden", sagte Schulz mit Blick auf Beratungen über einen EU-Beitritt der Türkei.