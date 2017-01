Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) hat im Bundestag um Zustimmung zur Erweiterung des Bundeswehreinsatzes in Mali geworben. Mali sei "Schlüsselland", um in der Region Stabilität herzustellen. Die Linke ist gegen den Einsatz und warnt: Die Bundeswehr droht selbst Konfliktpartei zu werden.

Es gebe nach wie vor Terroristen, die gezielt den malischen Friedensprozess torpedieren wollten. Das zeigt auch der Selbstmordanschlag auf einen Militärstützpunkt am Mittwoch in Gao, den Ministerin Ursula von der Leyen in ihrer Rede vor dem Parlament verurteilte. "Umso wichtiger ist es, dass die Weltgemeinschaft an der Seite Malis steht", sagte die Ministerin. Die Mission in dem westafrikanischen Land sei einer der anspruchsvollsten Einsätze der Bundeswehr, wenn nicht der gefährlichste überhaupt.

Vor diesem Hintergrund warnt die Linke vor einem Abgleiten der Mali-Mission in einen "Krieg mit den Aufständischen". Die Entwicklung in dem westafrikanischen Krisenstaat erinnere sie an die Frühphase des Einsatzes in Afghanistan, sagte die Linken-Verteidigungspolitikerin Christine Buchholz. Den Frieden in Mali, den die UN-Mission MINUSMA unter Beteiligung der Bundeswehr sichern soll, gebe es nicht. "Und deswegen droht die Mission selbst zur Konfliktpartei zu werden", argumentierte sie.

Ausweitung auf bis zu 1.000 Bundeswehr-Soldaten

Das Parlament debattierte erstmals über das neue Mandat, das eine Ausweitung des gefährlichen Einsatzes vorsieht. Künftig sollen im Rahmen der UN-Mission bis zu 1.000 deutsche Soldaten in Mali eingesetzt werden können. Deutschland will acht Hubschrauber für medizinische Evakuierungen und Schutz aus der Luft zur Verfügung stellen. Das aktuelle Mandat mit einer Obergrenze von 650 Soldaten läuft Ende Januar aus. In der nächsten Woche will der Bundestag in der abschließenden Beratung über das neue Mandat abstimmen.

MINUSMA gilt als die gefährlichste UN-Mission weltweit, das robuste Mandat erlaubt auch den Einsatz von Waffen. Kernaufgabe ist die Überwachung der Waffenruhe, die im Rahmen des Friedensabkommens zwischen den malischen Konfliktparteien vereinbart wurde. Zudem soll der Einsatz zur Sicherheit, Stabilisierung und zum Schutz der Bevölkerung beitragen.