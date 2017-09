Live: Bundestag zur "Situation in Deutschland"

Seit zwölf Jahren ist er Bundestagspräsident - jetzt hat er seine letzte Sitzung im Plenum bestritten: Norbert Lammert. Im "Bundestag schlägt das Herz der Demokratie", sagte er zum Abschied. Seine Rede in voller Länge.

Es ist die letzte Sitzung vor der Wahl, und die zentrale Debatte im Bundestag trägt den Titel "Zur Situation in Deutschland". Will heißen: Geredet wird über so ziemlich alles. Mit dabei sind Kanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel. Der Bundestag als Wahlkampfbühne - hier im Livestream.

Kanzlerin Angela Merkel lobte in ihrer Auftaktrede die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem 18. Bundestag. "Wir haben in den letzten vier Jahren vieles erreicht und unbestritten geht es Deutschland in vielen Bereichen gut. Aber wir dürfen uns auf diesen Erfolgen auf keinen Fall ausruhen", sagte die CDU-Politikerin.

Merkel: Keine Fahrverbote

Deutschland stehe vor einer neuen Etappe, sagte Merkel: Ganz wesentlich habe das mit dem digitalen Fortschritt zu tun. Deutschland habe schon viel erreicht, etwa bei der Start-up-Förderung. "Aber die Welt schläft nicht." Früher habe Deutschland den Computer und MP3 entwickelt. Das Land solle nicht im Technikmuseum enden, sondern weltweit vorangehen.

Merkel hob exemplarisch die Autoindustrie als Branche hervor, in der sich die Herausforderungen "wie in einem Brennglas" zeigten. Es bestehe die Gefahr, dass der Vertrauensverlust der Konzerne auf die Arbeitsplätze durchschlage. Das wolle sie verhindern, sagte Merkel. Deutschland werde "noch auf Jahre und Jahrzehnte" Verbrennungsmotoren brauchen - und trotzdem in neue Antriebe und Mobilitätskonzepte investieren müssen. Dazu seien vernünftige Übergänge nötig, nicht Verbote. Autofahrer, die sich in gutem Glauben einen Diesel gekauft hätten, müssten diesen auch weiter nutzen können.

Türkei-Politik: "Niemanden vergessen"

Beim Klimaschutz warb Merkel dafür, die Herausforderungen gemeinsam mit den Betroffenen zu bewältigen. Sie wolle mit den Menschen in den Braunkohle-Gebieten Alternativen ausarbeiten, statt ihnen etwas vorzuschreiben.

Mit Blick auf die Türkei-Krise warf Merkel Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, dieser verlasse den Weg der Rechtsstaatlichkeit. Berlin tue alles, um die inhaftierten deutschen Staatsbürger aus der Türkei herauszuholen. "Wir sollten niemanden von ihnen vergessen", sagte Merkel.

Wagenknecht: "Schönwetter-Wohlfühl-Wahlkampf"

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht, warf Merkel in ihrer Rede einen "Schönwetter-Wohlfühl-Wahlkampf" vor. Es sei empörend, dass sich die Kanzlerin einer demokratischen Debatte über die Lösung der drängenden sozialen Probleme verweigere. Der Anteil derer, die trotz Arbeit ein Einkommen unterhalb der Armutsschwelle beziehen, habe sich während Merkels Amtszeit verdoppelt. Allerdings habe es auch die SPD versäumt, ein glaubwürdiges Alternativangebot zum "Weiter-So-Wahlkampf" der Kanzlerin zu unterbreiten, sagte Wagenknecht.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Oppermann, lobte die Arbeit der Großen Koalition - mit Einschränkungen. Es sei viel erreicht, aber auch viel verhindert worden von Seiten der Union. Gleichzeitig forderte Oppermann, alles dafür zu tun, dass die AfD nicht in den Bundestag komme. Die Äußerung des AfD-Spitzenkandidats Alexander Gauland, die Migrationsbeauftrage der Bundesregierung, Aydan Özoguz, in Anatolien zu "entsorgen", bezeichnete Oppermann als "unsäglichen Rassismus". Eine Partei, die so etwas sage, sei keine Alternative, sondern "eine Schande für Deutschland".

Lammert: Hier schlägt das Herz der Demokratie

Vor Beginn der Debatte hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert zu seinem Abschied mehr Ehrgeiz von den Abgeordneten gefordert. Der Bundestag sei "stärker und einflussreicher" als jedes andere Parlament, sagte der CDU-Politiker. "Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie." Aber der Bundestag sei "nicht immer so gut wie er sein könnte oder auch sein sollte", fügte er hinzu. So sei unter anderem der Eifer bei der Kontrolle der Regierung mitunter zu wenig ausgeprägt.

Lammert

Auch bei der Diskussionskultur sieht Lammert Nachholbedarf. Es gebe "zweifellos immer wieder herausragende Debatten, aber bei selbstkritischer Betrachtung sollten wir einräumen, dass immer noch zu häufig geredet und zu wenig debattiert wird". So seien wichtige Themen mitunter gar nicht diskutiert worden, während insgesamt eher zu viele Gesetze verabschiedet worden seien.scheidet mit Ende der Legislaturperiode aus dem Parlament aus.