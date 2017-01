In Brandenburg an der Havel trafen sich die Bewohner zu einem Gedenkgottesdienst für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Breitscheidplatz. Auf Wunsch der Angehörigen wurde nicht allein um die beiden Brandendurger Opfer getrauert, sondern um alle 12 Toten.

von Kristina Hofmann

Wenig ist so individuell wie die Trauer. Laut, leise, öffentlich, allein - jeder weint anders. Heute versucht das politische Berlin, einen gemeinsamen Weg zu finden. Zu Ehren der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt wird der Parlamentsbetrieb kurz ruhen.

TV-Tipp Der Bundestag beginnt heute, 9 Uhr seine reguläre Sitzung mit einer Schweigeminute. Bundestagspräsident Norbert Lammert wird eine Rede halten. Auch Bundespräsident Joahim Gauck wird anwesend sein. Verfolgen Sie das Gedenken hier im Livestream und bei Pheonix im TV.

Bundestagspräsident Norbert Lammert wird eine Rede halten, die Abgeordneten sich erheben und einen Augenblick schweigen. So ähnlich gedenkt der Bundestag eigentlich immer Toten, verstorbenen Abgeordneten zum Beispiel. Ungewöhnlich: Auch Bundespräsident Joachim Gauck wird diesmal im Reichstag sein. Und mehr Kameras vermutlich, wenn an die zwölf Getöteten und knapp 50 Verletzten nach dem Attentat kurz vor Weihnachten auf dem Berliner Breitscheidplatz erinnert wird.Das Berliner Abgeordnetenhaus hat diese Zeremonie schon hinter sich. "Wir werden das Andenken der Opfer in Ehren halten", hatte Ralf Wieland, Präsident des Abgeordnetenhauses, vorige Woche gesagt. "Wir werden sie nicht vergessen." Fragt sich nur: Wie?

Seitdem sich die Angehörige eines Opfers im "Tagesspiegel" um "mangelnde Beachtung vonseiten des Staates" beklagt hatte, wird in alle Richtungen diskutiert: Warum steht der Täter mehr im Mittelpunkt als die Opfer? Warum fällt es leichter, über juristische und politische Konsequenzen, über Abschiebehaft und Fußfessel zu diskutieren, als über die Konsequenzen für die Seele einer Gesellschaft? Und ob die Narben des Anschlags zu heilen sind?

"Das sollte es nicht gewesen"

Bis heute stehen am Breitscheidplatz Blumen und Kerzen. Wenn auch nicht mehr so viele, wenn auch nicht mehr so frische. 7.000 Menschen haben sich in das Kondolenzbuch der benachbarten Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche eingetragen. Es soll heute, vier Wochen nach dem Anschlag am 19. Dezember, geschlossen und zu einem Buch gebunden werden. Kaum ein hochrangiger Politiker, der dort nicht seine Gedanken eingetragen hätte. "Erschüttert, was Menschen Menschen antun", schrieb Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. "Herr, gib den Angehörigen Kraft", Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Die Staatsspitze, Bundes- und Landespolitiker hatten den Anschlagsort besucht, waren am Tag danach zu einem Gottesdienst in der Gedächtnis-Kirche zusammen gekommen. Das Brandenburger Tor wurde schwarz-rot-gold angeleuchtet, die Fahnen vor Bundesgebäuden auf Halbmast gesetzt. Einige sagen: Das war zu wenig.

"Wir befürworten einen Staatsakt, bei dem auch die Angehörigen trauern können", fordert die parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion im Bundestag, Petra Sitte. "Um der Opfer angemessen zu gedenken, sollte noch mehr getan werden, als bisher geplant." Die FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger verlangte ihn ebenfalls im Deutschlandfunk: "Das sollte es nicht gewesen sein."

Rechtlich stünde einem Staatsakt nichts entgegen. Ihn muss der Bundespräsident anordnen, wie es eine Vorschrift von 1966 festlegt: Ein Staatsbegräbnis oder Staatsakt ist für "Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich um das deutsche Volk hervorragend verdient gemacht haben" vorgesehen. Man ging bislang sparsam damit um. Bei verstorbenen Bundespräsidenten, wie am nächsten Dienstag für Roman Herzog, ist er üblich. Ex-Bundespräsident Christian Wulff ordnete ebenfalls einen für die Opfer der NSU-Anschläge an.

John: Opfer dürfen nicht alleine gelassen werden

Diese Gedenkfeier sei damals "ganz, ganz wichtig" für die Hinterbliebenen gewesen, sagt Barbara John, die sich seit Dezember 2011 als Ombudsfrau um die Opfer der Anschläge kümmert.Die offizielle Feier mit Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Hinterbliebenen von dem Damoklesschwert befreit, dass sie selbst irgendwas mit den Morden zu tun gehabt hätten. Bis heute ist John in Kontakt mit den Familien, täglich, und sie kennt die Diskrepanz, wenn Politiker wie nach dem Berliner Anschlag versuchen zu beruhigen: Dass alles normal weitergehen müsse und die Terrorgefahr nicht den Alltag dominieren dürfe. Für die Angehörigen ist aber nichts mehr, wie es einmal war.

Der Schmerz, das Organisatorische, die Lebensplanung - alles ändert sich. "Es ist ganz wichtig, dass sie nicht alleine gelassen werden", sagt John. "Rund um die Uhr muss immer jemand erreichbar sein", um bei allen Fragen zu helfen. In Berlin ist das der Opferbeauftragten des Senats. Er ist allerdings nicht nur für Terroropfer zuständig ist, sondern für alle.

Schweigen ein "Zeichen des Respekts"

John hilft bis heute, bereist mit den Familien der Opfer die Tatorte der Anschläge. Für sie ist das wichtig. Ob auch die Hinterbliebenen des Berliner Anschlags das brauchen? Kann sein, muss nicht. "Die Opfer müssen selbst sagen, ob sie das wollen. Nur das ist entscheidend", sagt John. Tatsächlich weiß man dazu nicht viel. Wie überhaupt wenig von den Opfern und Verletzten bekannt wurde. Mangelnde Aufmerksamkeit muss das nicht bedeuten. "Eigentlich ist der Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden und in Ruhe trauern zu können, viel größer", sagt Pfarrer Jens Meiburg aus Brandenburg an der Havel. Dort gab es in dieser Woche im Dom ein Gedenkgottesdienst für zwei Anschlagsopfer.

Auch Martin Germer, Pfarrer an der Gedächtnis-Kirche, will das Schweigen nicht als Gleichgültigkeit deuten: "Für mich ist es ein Zeichen des öffentlichen Respekts", schreibt er im "Tagesspiegel". "In den Herzen und auch in den Gesprächen vieler Menschen, meines Erachtens auch in einem 'Wir'-Gefühl der Bürgergesellschaft und allemal in unseren Fürbitten, sind sie weiterhin sehr präsent."

Berlin ist nicht Paris

Feste Rituale der öffentlichen Trauer gibt es nicht. RAF, Olympia 1972, NSU, große Unglücke wie der Bahnunfall von Eschede oder der Absturz der Germanwings-Maschine - Trauerfälle gab es genug. Für diese "neuen Terrorakte" aber fehlen uns die Muster, sagt Paula Diehl, die an der Universität Bielefeld lehrt. Die Blumen und Kerzen am Breitscheidplatz, das angeleuchtete Brandenburger Tor, Politiker, die sich an die Hände fassen - alles erinnere an Paris nach dem Attentat auf den Bataclan und die Versammlung der Franzosen auf dem Place de la République. Es gebe dort "eine Tradition von Massenversammlungen an bestimmten Orten mit bestimmten Symbolen, um zu zeigen: Die Gesellschaft steht zusammen. Das haben wir in Deutschland in dieser Form nicht", sagt die Politikwissenschaftlerin.