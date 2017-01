Björn Höcke, der umstrittene Thüringer AfD-Chef, darf in seiner Partei bleiben. Die AfD-Spitze beschloss, eine Abmahnung reiche aus. ZDF-Reporterin Britta Buchholz ordnet die Situation ein.

Der Satiriker Shahak Shapira hat sein Projekt #yolocaust beendet. Ziel des Projekts war es, auf Touristen hinzuweisen, die das Holocaust-Denkmal in Berlin für fröhliche Urlaubsfotos nutzen.

Der Bundestag erinnert an die Opfer des Holocaust. Verfolgen Sie die Gedenkstunde hier im Livestream.

Für die meisten kam die Hilfe zu spät, als die Rote Armee am 27. Januar 1945 das KZ Auschwitz-Birkenau befreite. Am heutigen Holocaust-Gedenktag erinnert der Bundestag besonders an die Opfer der NS-Euthanasie-Morde. Sehen Sie die Gedenkstunde hier im Livestream.

Der Bundestag erinnert am heutigen Holocaust-Gedenktag erstmals besonders an die Opfer der NS-Euthanasie-Morde. Hauptredner sind der Mülheimer Philosoph Hartmut Traub und die Berliner Publizistin Sigrid Falkenstein. Traubs Onkel Benjamin wurde 1941 in der Landesheil- und Pflegeanstalt Hadamar ermordet. Falkenstein wird vom Schicksal ihrer Tante Anna Lehnkering berichten, die laut Ideologie der Nazis an "angeborenem Schwachsinn" litt und ermordet wurde. Die Zahl der Euthanasieopfer im von der Wehrmacht besetzten Europa wird auf 300.000 geschätzt.

Künstler mit Behinderung im Bundestag

Geladen sind auch zwei Künstler mit Behinderung. Der Schauspieler Sebastian Urbanski, der 1978 mit dem Down-Syndrom zur Welt kam, liest aus einem Brief von Ernst Putzki. Dieser wurde 1945 in der Tötungsanstalt Hadamar ermordet. Im Interview beklagte Urbanski eine anhaltende Ausgrenzung von Menschen mit Down-Syndrom. "Heute werden zwar Menschen wie wir nicht mehr umgebracht, dafür aber kaum noch geboren. Das ist der gleiche Vorgang, nur etwas anders."

Der Hornist Felix Klieser und der Pianist Moritz Ernst werden während der Gedenkstunde Kompositionen von Norbert von Hannenheim, dessen Werk von den Nazis als "entartet" bezeichnet wurde, spielen. Klieser kam ohne Arme zur Welt und spielt sein Instrument mit den Füßen. "Wir sollten den Holocaust-Gedenktag nicht nur als historischen Tag abtun, sondern uns das Unvorstellbare vor Augen führen", sagte der 25-Jährige. "Ich glaube, die große Gefahr besteht darin, dass wir Dinge wahrnehmen, aber die Vorstellungskraft nicht besitzen, wie weit sich Strömungen entwickeln können."

Gedenktag geht auf Roman Herzog zurück

Jeweils am 27. Januar wird weltweit der Opfer des Holocaust gedacht. Das Datum erinnert an die Befreiung des größten NS-Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945. 1996 proklamierte Bundespräsident Roman Herzog den Gedenktag für Deutschland; 2005 verabschiedete auch die UN-Vollversammlung eine Resolution, die den 27. Januar zum weltweiten Gedenktag macht.

"Wir können, was geschehen ist, nicht ändern oder rückgängig machen. Uns ist aber Auftrag und Verpflichtung die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Shoah, das Gedenken an die Opfer und die Verantwortung, die uns heute daraus erwächst", bekräftige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) anlässlich des Gedenktages.