An die Stelle dieses Drei-Stufen-Systems tritt - nach Meinung der Reformer - ein einfacheres, transparenteres und gerechteres System. "Es wird keiner schlechter dastehen als zuvor", jubelt Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz. Es gebe gesetzlich abgesicherte Ansprüche. "Die müssen nicht betteln kommen", sagt der SPD-Mann, der geräuschlos mit Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) Vorlagen zu dem Kompromiss geliefert hat: "Es geht alles schön gerecht zu. Alles ist fair ausgependelt." Am Ende würden alle Länder eine Finanzkraft von mindestens 95 Prozent erreichen - was der Vorgabe einer "Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" entsprechen würde.

Bis Ende 2019 funktioniert der riesige Umverteilungstopf noch so: In der ersten Stufe bekommen "arme" Länder etwas vom großen Umsatzsteuerkuchen. Stufe zwei ist der Länderfinanzausgleich im engeren Sinn. 2016 überwiesen die "Geber" die Rekordsumme von 10,62 Milliarden Euro an schwache "Nehmer". Davon schulterte Bayern mehr als die Hälfte. Umsatzsteuer- und Länderausgleich zusammen lagen 2016 bei fast 19 Milliarden Euro. Die dritte Stufe umfasst Zuweisungen des Bundes. 2016 waren das knapp 4,3 Milliarden Euro.

Die 16 Länder-Regierungschefs sind mehr oder weniger zufrieden - auch wenn mancher inzwischen abgewählt wurde: Kein Land wird nach der Neuordnung finanziell schlechter gestellt; alle Länder werden weiter ausreichend gestützt, um auch in Zeiten der Schuldenbremse klar zu kommen; die "reichen" Geber werden entlastet, zahlen aber weiter üppig in den Solidar-Topf ein; das Saarland und Bremen erhalten Sonderhilfen; es gibt keine spezielle Ost-Regelung mehr; der Bund greift künftig tiefer in die Tasche und bekommt dafür von den Ländern - aber eher widerwillig - mehr Eingriffsrechte.

Auch in Richtung nörgelnder Genossen meint Scholz, man könne nicht behaupten, die Länder zögen sich zulasten des Bundes aus der Solidarität zurück. Die drei großen "Geber" würden entlastet, was der Bund ausgleiche. "So eine substanzielle Veränderung des Systems ist die Reform nicht", sagt er und meint damit auch die höheren Zahlungen des Bundes von jährlich zehn Milliarden Euro - Tendenz steigend. Der Haushaltsexperte der Union im Bundestag, Eckhard Rehberg (CDU), sieht das natürlich etwas differenzierter: "Der Bund ist den Ländern finanziell sehr weit entgegengekommen."

Lammert: Monströser Eingriff

Aber nicht nur die umgeschichteten Finanzströme sorgen hier und da für Frust. Ausgerechnet Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte angekündigt, gegen die Reform stimmen zu wollen. Er wettert über den "weitreichenden, monströsen Eingriff" in das Grundgesetz. Deutschland laufe "sehenden Auges in einen Zentralstaat", und "wir singen dabei föderale Lieder". Lammert stößt sich an Bundeshilfen für marode Schulen in bedürftigen Kommunen. Das sogenannte Kooperationsverbot wird damit aufgebrochen.

Fast schon hysterische Züge hat die Debatte über die neue Autobahngesellschaft des Bundes angenommen, die Teil der Reform ist. Der Verkauf dieser Gesellschaft und Autobahnen wird per Grundgesetz ausgeschlossen - gleich mit mehreren Privatisierungsschranken. Was Warnungen vor einem drohenden Ausverkauf dennoch nicht verstummen lässt. Scholz ist sicher: "Privatisierungen sind ausgeschlossen, und das richtig und definitiv. Also dichter geht es gar nicht."

Nach der langen Kompromiss-Suche scheinen die Reformer von Bund und Ländern erschöpft. Alle Beteiligten hoffen, dass dieses Paket länger hält und nicht wieder vor Gericht landet. Ob nun auch die Chancen für größere Steuersenkungen steigen, wird sich zeigen. Denn die Einnahmeausfälle durch Entlastungen müssen Bund und Länder sowie Kommunen verkraften. Spätestens hier dürfte wieder Einigkeit herrschen: Die Finanzlage von Bund und Ländern werde überschätzt.