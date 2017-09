Der Deutsche Olympische Sportbund hält sich in der Debatte über eine mögliche Nichtteilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang wegen der angespannten Sicherheitslage zurück. "Selbstverständlich beobachtet der DOSB die Situation und die weitere Entwicklung aufmerksam", sagte DOSB-Chef Alfons Hörmann. Man sei in ständigem Austausch mit dem Internationalen Olympischen Komitee sowie mit dem Auswärtigen Amt, das derzeit keine Reisewarnungen für Südkorea ausgibt. "Sobald wir von dort neue Informationen erhalten, werden wir diese an unsere Wintersportverbände und die Öffentlichkeit geben", so Hörmann.