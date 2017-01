Weil die AfD 2017 in den Bundestag einziehen könnte, droht ein rekordgroßer Bundestag: Bundestagspräsident Norbert Lammert will das eigentlich verhindern, doch die Reform des Wahlrechts stockt.

von Katharina Sperber

Alle vier Jahre wird ein neuer Bundestag gewählt - voraussichtlich im September ist es wieder soweit. Der Bundespräsident muss den genauen Termin noch bestimmen. Aber überall im Land nominieren die Parteien bereits ihre Kandidaten. Wie läuft das ab, wie kommt man in den Bundestag?

Alle Bundestagsabgeordneten verlieren mit Ablauf einer Amtsperiode ihre Mandate. Keine und keiner darf einfach sitzen bleiben. Die Abgeordneten werden in allgemeiner, direkter, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind wahlberechtigt. Sie haben zwei Stimmen - die Erststimme und die Zweitstimme. Um in den Bundestag zu kommen, muss eine Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen oder mindestens drei Direktmandate erhalten.

Ein Weg in den neuen Bundestag führt über die Direktkandidatur in einem Wahlkreis: Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist derzeit in 299 Wahlkreise eingeteilt. Nach dem Bundeswahlgesetz muss die Einteilung bestimmte Kriterien erfüllen. Sollte etwa die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise um mehr als 25 Prozent abweichen, ist eine Neueinteilung notwendig. Überprüft wird die Einteilung von der ständigen Wahlkreiskommission, die vom Bundespräsidenten ernannt wird. Ihr gehören der Präsident des Statistischen Bundesamtes, ein Richter am Bundesverwaltungsgericht und fünf weitere Mitglieder an.

Wie kommt man an ein Direktmandat?

Wahlkreisbewerber sind Frauen und Männer, die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben und in einer Mitgliederversammlung einer Partei in geheimer Wahl bestimmt worden sind. Mitglied der Partei müssen sie nicht sein. Sie stellen sich dann direkt zur Bundestagswahl.

Aber auch Unabhängige können sich um ein Direktmandat bewerben, wenn sie von mindestens 200 Wahlberechtigten im Wahlkreis mit deren Unterschrift unterstützt werden. Einen Platz im Parlament erhält der Kandidat, der die meisten Erststimmen in einem Wahlkreis erhält. Deswegen suchen sich Parteien oft sehr bekannte Politiker in ihren Reihen, die sie für ein Direktmandat vorschlagen.

Wie funktioniert das mit den Landeslisten?

Ein anderer Weg in den Bundestag führt über die Landesliste: Parteien, die in den Bundestag streben, stellen in allen 16 Bundesländern diese Listen auf. Bundeslisten gibt es nicht. Von den mindestens 598 Sitzen im Bundesparlament werden 299 über diese Landeslisten vergeben. Das Parteiengesetz schreibt vor, dass über die Listen auf Wahlparteitagen oder Delegiertenkonferenzen in geheimer Wahl abgestimmt wird. Einige Parteien haben sich darüber hinaus eigene Regeln gegeben, wie beispielsweise die Grünen. Bei ihnen müssen 50 Prozent der Kandidaten Frauen sein.

Über die Listen stimmen die Wähler mit ihren Zweitstimmen ab. Die Frau oder der Mann, die ganz vorn auf der Liste stehen, haben die besten Chancen, in den Bundestag gewählt zu werden. Spitzenkandidat ist, wer Platz eins ergattert hat.

Häufig setzen Parteien populäre Mitglieder aus ihren Reihen auf diese Plätze, obwohl sie ihnen zugleich eine Direktkandidatur im Wahlkreis gesichert haben. Damit wollen sie absolut sicher gehen, dass bestimmte Personen auch im neuen Parlament sitzen. Scheidet ein Abgeordneter aus dem Parlament aus, so rückt von der Landesliste der Partei, für die er in den Bundestag gewählt wurde, der nächste noch nicht berücksichtigte Kandidat nach. Dies gilt auch, wenn der ausscheidende Abgeordnete direkt gewählt worden ist.

Welche Parteien dürfen Kandidaten küren?

Welche Parteien zur Wahl zugelassen werden, entscheidet der Bundeswahlausschuss. Er setzt sich zusammen aus dem Bundeswahlleiter, zwei Bundesverwaltungsrichtern und acht Beisitzenden, die von den Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien vorgeschlagen werden. Der Bundeswahlausschuss unterscheidet zwischen etablierten und nicht-etablierten Parteien. Etabliert sind Parteien, die seit der letzten Wahl mit mindestens fünf Abgeordneten im Deutschen Bundestag oder einem Landtag vertreten sind. Sie werden ohne Prüfung zur Wahl zugelassen.

Nicht-etablierte Parteien müssen bis spätestens 90 Tage vor der Wahl dem Bundeswahlausschuss die Beteiligung an der Wahl ankündigen und dabei Angaben über ihre Mitgliederzahlen machen und Belege politische Aktivitäten liefern. Bei der Bundestagswahl 2013 waren laut Bundeswahlleiter 34 Parteien zugelassen. Wie viele und welche Parteien an der Bundestagswahl 2017 teilnehmen werden, steht noch nicht fest.

Wann werden wir wählen?

Nach Paragraf 16 Bundeswahlgesetz bestimmt der Bundespräsident den Tag der Bundestagswahl. Er folgt dabei in der Regel der Empfehlung der Bundesregierung, die sich vorher mit den Bundesländern, dem Bundestag und den einzelnen Fraktionen abstimmt. Der Wahltag darf nur auf einen Tag festgelegt werden, der frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode liegt. 2017 muss der Wahltermin somit zwischen Mittwoch, 23. August, und Sonntag, 22. Oktober, liegen. Allerdings muss der Wahltag ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag sein und soll nicht mit den Hauptferienzeiten kollidieren. Daher wird der Bundestag voraussichtlich am 17. oder 24. September 2017 gewählt.