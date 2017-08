Wenn der örtliche Wahlvorstand die Stimmen im Wahllokal ausgezählt hat, gibt der Wahlvorsteher die Ergebnisse als Schnellmeldung per Telefon an den Kreiswahlleiter durch. Dabei soll jedes Ergebnis zweimal durchgegeben werden, um Missverständnisse oder Zahlendreher auszuschließen. Hat eine Partei zum Beispiel 347 Zweitstimmen erhalten, wird in der telefonischen Schnellmeldung dieses Ergebnis als Zahlwort (dreihundertsiebenundvierzig) und als Ziffernfolge (Drei, Vier, Sieben) durchgegeben.

Noch in der Nacht füllt der Wahlvorstand die 15-seitige Wahlniederschrift aus. Sie wird zusammen mit den Stimmzetteln zur Gemeindeverwaltung beziehungsweise zum Kreiswahlleiter gebracht. Beim Kreiswahlleiter werden die Schnellmeldungen aus den örtlichen Wahllokalen gesammelt und dann an den Landeswahlleiter gemeldet, wenn der gesamte Kreis ausgezählt ist. In den Büros der Landeswahlleiter werden die Schnellmelde-Ergebnisse aus den Wahlkreisen digital erfasst und per Dateitransfer über das Verwaltungsnetz des Bundes an den Bundeswahlleiter geschickt. Die kompletten Wahlniederschriften erreichen den Bundeswahlleiter in der Regel zwei bis drei Tage nach dem Wahlsonntag.