Die Rechte vertritt in ihrem Wahlprogramm einen völkischen Nationalismus, so dementiert sie etwa die deutsche Kriegsschuld. Zudem fordert sie in ihrem Programm einen Volksentschied über den Verbleib in der EU und der NATO. Nichtdeutsche im Sinne der Parteiideologie sollen von Sozialleistungen wie etwa Kindergeld ausgeschlossen werden und öffentliche Aufträge nur an "lokale beziehungsweise regionale Firmen, die deutsche Arbeiter beschäftigen", vergeben werden.