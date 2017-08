Schulz will Bildung in Deutschland voranbringen

Viele Extra-Milliarden für Schulen, eine Million Ganztagsschulplätze, mehr Mitsprache des Bundes: Die SPD will bei einem Wahlsieg die Bildungspolitik umkrempeln. Dafür präsentierte Kanzlerkandidat Schulz in Berlin Vorschläge für eine "nationale Bildungsallianz".

Schulz sagte, das Bildungssystem sei nicht schlecht, man dürfe die Augen vor bestehenden Defiziten aber nicht verschließen. Noch immer sei Herkunft wichtiger als Talent. "Deutschland kann mehr, wir wollen mehr. Wir wollen Deutschland zum Bildungs- und Qualifizierungsland Nummer eins in Europa machen", sagte Schulz. Abgestimmt hatte Schulz seine "nationale Bildungsallianz" mit sieben-Ministerpräsidenten.

Das Kooperationsverbot für Bildung Mit dem Begriff Kooperationsverbot bezeichnet man die Trennung von Bund- und Länderkompetenzen im Bereich der Bildung. Das Verbot wurde 2006 im Grundgesetz verankert. Da Bildung eigentlich Ländersache ist, durfte der Bund seither nur in Ausnahmefällen Fördergelder bereitstellen, etwa für Forschungseinrichtungen wie die Max-Planck-Gesellschaft. 2014 und 2017 wurde das Verbot gelockert. Der Bund kann nun auch langfristig Hochschulen unterstützen und Kommunen dabei helfen, marode Schulen zu sanieren.

Kooperationsverbot soll weg

Das Kooperationsverbot im Grundgesetz - das eine Einmischung des Bundes in die Schulpolitik untersagt - müsse weg. "Der Bund darf nicht an den Schultoren stehenbleiben", sagte Schulz. Falls er Kanzler werde, solle der Bund - zusätzlich zu den kürzlich beschlossenen 3,5 Milliarden Euro - weitere zwölf Milliarden Euro in den Schulbereich, der Ländersache ist, investieren.

Die Union, deren Unterstützung die Sozialdemokraten für nötige Grundgesetzänderungen bei ihrer Bildungsallianz benötigten, hat Schulz' Vorschläge bereits zurückgewiesen. Der SPD-Chef sagte, er werde die Bildungsallianz durchsetzen - "egal wie". Er sei sicher, "wenn es Geld gibt, sind die CDU-Ministerpräsidenten die ersten, die kommen".

Heil: "Wenn wir das nicht tun, verspielen wir die Zukunft"

Auch SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hat dafür geworben, das Verbot der Bund/Länder-Kooperation in der Bildung abzuschaffen. Bund, Länder und Kommunen müssten an einem Strang ziehen, um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen, sagte er am Montag im ZDF morgenmagazin. Angesichts prognostizierter steigender Schülerzahlen müsse jetzt in Bildung investiert werden. "Wenn wir das nicht tun, verspielen wir die Zukunft von Kindern und Jugendlichen", sagte Heil.