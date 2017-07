Ohne NBA-Profi Paul Zipser startet die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die EM-Vorbereitung. Während der Shooting-Star der Chicago Bulls im Aufgebot fehlt, sind Atlanta-Spielmacher Dennis Schröder und der künftige Boston-Profi Daniel Theis dabei. Bundestrainer Chris Fleming berief insgesamt 17 Spieler für die am 28.Juli in Rotenburg/Fulda beginnende Vorbereitung. Bei der Europameisterschaft in Israel, Finnland, Rumänien und der Türkei (31.August bis 17.September) trifft das deutsche Team in Tel Aviv auf die Ukraine, Georgien und den Gastgeber.