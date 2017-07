Der VfL Bochum hat sich von Trainer Gertjan Verbeek getrennt. "In der jetzigen Konstellation gab es zu große Differenzen bei unseren Vorstellungen", sagte Sportvorstand Christian Hochstätter in einer Mitteilung. Nachfolger des 54-Jährigen soll nach dpa-Informationen Ismail Atalan werden, der bislang den Drittligisten Sportfreunde Lotte betreute. Der Niederländer Verbeek war seit Anfang 2015 in Bochum im Amt und besaß noch einen Vertrag bis Ende der kommenden Saison. Die neue Spielzeit beginnt bereits in gut zwei Wochen. Der VfL empfängt zum Auftaktspiel am 28.Juli den FC St.Pauli.