Von Kristina Hofmann

Wenn der Ausgang einer Wahl keine Überraschung ist, bleibt Zeit für etwas anderes. "Elmar! Was macht die Politik?" "Herr van der Horst! Ich habe Sie schon vermisst!" Aber natürlich ist die ganze Sache auch sehr ernst. Es geht um die Demokratie, den Kick. Und einen neuen Bundespräsidenten.

Knapp 30 Stimmen fehlen, mehr als 100 Enthaltungen. In der Gesamtheit eine Petitesse. Ob es nun die enttäuschten Unionssleute waren, die Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Denkzettel verpassen wollten, oder nicht: Schwamm drüber. Am Ende sind Applaus und Mehrheit für Frank-Walter Steinmeier riesig. Und der neu gewählte, noch nicht vereidigte Bundespräsident, freut sich sichtlich, auch wenn "Herr Präsident, ich nehme die Wahl an, gerne sogar" mangels Mikrofon fast untergeht. Es hat ohnehin niemand gezweifelt, dass er es wird. Er nimmt lächelnd Blumen, Händeschütteln, Umarmungen und Wangenküsse entgegen. Und wird dann in seiner Dankesrede doch lieber ernst.

Mit der Fürbitte von Grünen und Linken

Die Wahl erfülle ihn mit "großer Freude", sagt Steinmeier. Aber auch mit "großem Respekt". Seine Mimik sieht dabei eher nach Außenminister aus.Er wolle sich bemühen, nun auch das Vertrauen derjenigen zu gewinnen, die ihn nicht gewählt haben. Denn die Zeiten seien "stürmisch", so Steinmeier. "Was ist der Kick in unserer Gesellschaft, die uns im Kern zusammenhält?" Um diese Fragen werde es gehen. Denn "wenn die Welt woanders wackelt", dann müsse die gesellschaft doch umso fester zusammenstehen und sich auf ein gemeinsames Fundament besinnen. Steinmeier wolle dafür in den kommenden fünf Jahren Mut machen. "Lasst uns mutig sein, dann ist mir um die Zukunft nicht bange!"

Das klang am Morgen noch sanfter. In der ökumenischen Andacht in der Berliner Hedwigskathedrale, hatte Steinmeier neben Kanzlerin Merkel in der ersten Reihe gesessen. Die anderen vier Kandidaten waren nicht zu sehen. Kein Zweifel, dass in der Hoffnung des Bischofs, der Glaube möge Zuversicht für alle Aufgaben geben, vor allem Steinmeiers künftiges Amt gemeint war. Auch in den Fürbitten, die zum Beispiel vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) gehalten wurden, ging es um den Zusammenhalt der Gesellschaft, um den Halt, den sich Menschen geben können. Also so ein bisschen um Steinmeiers künftige Agenda.

"Ich habe Sie schon vermisst" und viele Selfies

Feierlich ist eine solche Bundesversammlung, die nur einen Zweck hat: den Bundespräsidenten zu wählen. Nie kommen so viele Menschen im Reichstag zusammen. 1.260 sind es diesmal. Der Ablauf ist auch eine logistische Meisterleistung. Und ein großes Klassentreffen von Bundes- und Landtagsabgeordneten, von Prominenten, die sich die Politiker eingeladen haben, um dem Ganzen den Hauch von Glamour und Überparteilichkeit zu geben. "Elmar, was macht die europäische Politik?", wird Elmar Brok (CDU) gefragt. "Jaja, Hallo, Hallo." Antworten sind nicht wirklich gefragt heute. Wenige Meter weiter links gehen Bodo Ramelow und Elmar Bartsch Arm und Arm durch eine Tür - was für ein Zufall, dass genau dort die Kameras stehen. Und dazwischen Lutz van der Horst von der heute-show, der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth irgendwelche Fragen stellt, während sie flötet: "Ich habe Sie schon vermisst!"

Überhaupt sorgen die Grünen für den größten Glamourfaktor. Travestiekünstlerin Olivia Jones sticht mit ihren bunten Jahren aus der Masse der schwarzen Anzüge heraus. Und Bundestrainer Jogi Löw steht mit dem Gesichtsausdruck einer sicheren 5:0-Führung wie an der Seitenlinie zwischen den Gründen-Abgeordneten. Hier ein lächeln, da ein Schmunzeln, eher belustigt zu jedem Selfie bereit. Überhaupt scheint das etwas ganz Wichtiges an diesem Tag zu sein: Erinnerungsfotos machen. Mit dem jeweiligen Kandidaten, mit den Promis, mit dem zukünftigen Präsidenten. Bundesversammlung 2017, wir waren dabei, macht sich auf jeder Homepage, in jeder Timeline einfach gut.

Gauck zu Tränen gerührt

Aber natürlich geht nicht nur darum. Das wird überdeutlich, als Bundestagspräsident Norbert Lammert seine Begrüßungsrede hält, die viel länger und viel grundsätzlicher ausfällt als bei solchen Anlässen üblich.Lamert war selbst für das Amt im Gespräch. Und es dürfte seine letzte große Rede gewesen sein, da er im Herbst aufhört. Also brachte er seine Themen noch einmal unter. Dass der Bundespräsident zurecht nicht vom Volk gewählt werde und dass eine Wahlrechtsreform dringend nötig sei.

Und er verteilt Spitzen. Zum Beispiel gegen US-Präsident Donald Trump: "Wer zum Programm erklärt, wir zuerst, darf sich nicht wundern, wenn andere ihm gleichtun, mit all den fatalen Folgen, die aus dem 20. Jahrhundert hinreichend bekannt sein sollten." Gegen die Populisten: "Wir brauchen ein starkes Europa." Und gegen die AfD und ihren Versuch, den Umgang der NS-Geschichte zu ändern. "Wer daran rüttelt, gefährdet die Reputation unseres Landes und hat die überwältigende Mehrheit unseres Landes gegen sich." Dafür bekommt Lammert viel Applaus. Allerdings nicht von den Wahlfrauen und –männern der AfD.

Die bleiben auch beim rührendsten Moment der Bundesversammlung sitzen. Als Lammert Noch-Bundespräsident Joachim Gauck, der mit Daniela Schadt auf der Besuchertribüne sitzt, für seine Amtszeit dankt, applaudieren die Mitglieder der Bundesversammlung minutenlang im Stehen. Sie drehen sich zu Gauck, der bedankt sich, setzt sich wieder, der Applaus hört nicht auf - ihm kommen die Tränen, findet Halt an der Hand von Schadt. Da kann einer mit sich zufrieden sein.

Heute Klassenfahrt, morgen Wahlkampf

Das wären andere auch gerne, spätestens im Herbst nach der Bundestagswahl. Ein Herbst, der an diesem Februarsonntag schon beginnt. Der kommende Wahlkampf ist an jeder Ecke des Reichstages spürbar. "Es kommt auf die Wechselwähler an", zischt jemand auf den Weg in den Plenarsaal einem anderen zu. Die fast zweistündige alphabetische Abstimmung und Auszählung der Stimmen lässt Zeit für Gespräche und Interviews. Als der Buchstabe A aufgerufen wird, gehen J (Ulla Jelpke, Linke) und W (Halina Wawzyniak, Linke) erst einmal eine rauchen. Und KK (Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU), R (Bodo Ramelow) und Z (Brigitte Zypries, SPD) geben Interviews. Viele stehen in Grüppchen zusammen, unterhalten sich, sicher nicht nur über das Wetter.

Bald ist Schluss mit lustig. "Heute machen wir noch mal großkoalitionäre Bundesversammlung", sagt Jens Spahn, Bundesvorstand der CDU. "Danach ist Wahlkampf."