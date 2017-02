Am Sonntag tritt die Bundesversammlung zusammen, um den Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck zu bestimmen. Sehen Sie im Video, wer an der Wahl teilnehmen darf.

Der Tag der Präsidentenwahl beginnt um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Hedwigs-Kathedrale in Berlin. Um 11 Uhr treffen sich noch einmal die Fraktionen. Auch FDP, Piraten, AfD und Freie Wähler bekommen dafür Tagungsräume im Bundestag. Wird für die Wahl des neues Bundespräsidenten nur ein Wahlgang benötigt, dürfte um 15 Uhr alles vorbei sein.

Theodor Heuss (1949-1959), Heinrich Lübke (1959-1969), Richard von Weizsäcker (1984-1994) und Horst Köhler (2004-2010) wurden für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Köhler trat ein Jahr nach seiner Wiederwahl überraschend am 31. Mai 2010 zurück. Sein Nachfolger Christian Wulff erklärte am 17. Februar 2012 nach knapp 20 Monaten im Amt seinen Rücktritt. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsannahme gegen ihn eingeleitet. Der Verdacht erhärtete sich jedoch nicht, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Der Bundespräsident ist oberster Repräsentant der Bundesrepublik und eine Art "Staatsnotar", der die vom Parlament beschlossenen Gesetze unterzeichnet. Seine vergleichsweise schwache Stellung ist eine Konsequenz aus der Weimarer Republik. Die Verfassungsväter im Parlamentarischen Rat wollten so die Fehler der gescheiterten ersten deutschen Demokratie vermeiden. Deshalb wird das Staatsoberhaupt auch nicht wie in der Weimarer Republik direkt vom Volk gewählt.

Aktuell hat der Bundestag 630 Abgeordnete, die nächste Bundesversammlung besteht demnach aus 1.260 Mitgliedern. Abgestimmt wird in höchstens drei Wahlgängen. Im ersten und zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich, ein Kandidat muss also die Stimmen von mehr als der Hälfte der Versammlungsmitglieder bekommen. Erst im dritten Wahlgang genügt eine einfache Mehrheit. Dann ist der Bewerber zum Bundespräsidenten gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Die Wahl ist geheim. Jeder Deutsche ist wählbar, sofern er das 40. Lebensjahr vollendet hat.

Die Wahl beginnt dann ohne Aussprache, es gibt also keine Bewerbungsreden. Die Wahlleute werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und müssen zu den Wahlkabinen gehen. An den Ausgabetischen erhalten sie gegen Vorlage der zuvor ausgegebenen Wahlausweise ihren Wahlschein, den sie in der Kabine ausfüllen, in einen Umschlag stecken und in die Urne werfen.

Twitter-Panne bei Köhler-Wahl

Erst wenn alle Stimmen abgeben worden sind, beginnen die Schriftführer mit der Auszählung. Bei der Wiederwahl von Bundespräsident Horst Köhler im Mai 2009 passierte hier eine Panne: Das Ergebnis wurde aus dem Kreis der Zählkommission heraus über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreitet, bevor es Lammert offiziell verkündete.

Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht - also 631. Es gibt kaum einen Zweifel daran, dass Steinmeier das schaffen wird. Denn die ihn unterstützenden Parteien verfügen zusammen über mehr als 900 Stimmen in der Bundesversammlung. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs dürfte gegen 14 Uhr feststehen.Der Wahlsieger - also voraussichtlich Steinmeier - muss dann die Wahl noch annehmen. Er darf anschließend eine kurze Ansprache halten. Das Schlusswort bleibt aber Lammert als Sitzungsleiter vorbehalten. Zum Ende der Bundesversammlung wird - voraussichtlich gegen 15 Uhr - die Nationalhymne erklingen. Sein Amt als Bundespräsident tritt das neu gewählte Staatsoberhaupt am 19. März an.