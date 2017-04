Ein Bundeswehrsoldat soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben haben und einen Anschlag vorbereitet haben. Nun wurde er in der Bundeswehr-Kaserne im unterfränkischen Hammelburg festgenommen. Auch ein Student aus Offenbach soll in die Anschlagsplanung verwickelt gewesen sein.

Ob Rechtsextremisten, Mobbing oder sexuelle Belästigung - die Skandale in der Bundeswehr häufen sich. Doch statt ernsthafter Aufklärung, so die Kritiker, würden die Probleme nur schön geredet - auch von Ministerin von der Leyen.

von Stefanie Reulmann

Die Fälle von Rechtsextremismus und Mobbing in der Bundeswehr zeigten "ein Haltungsproblem" und "eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen", sagt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im ZDF. Die Vertuschung der Taten sei auch auf "falsch verstandenen Korpsgeist" zurückzuführen.

In letzter Zeit häufen sich die Skandale innerhalb der Bundeswehr: ob sexualisierte Herabwürdigung wie in Pfullendorf (Baden-Württemberg), übelste Schikane wie in Sondershausen (Thüringen) oder der aktuelle Fall von Rechtsextremismus (Hessen). "Das sind alles unterschiedliche Fälle, aber sie gehören für mich inzwischen zusammen zu einem Muster", sagt die Ministerin in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". "Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen." Da müsse man konsequent herangehen.

"Es wird weggeschaut"

Darüber hinaus kritisiert von der Leyen den "falsch verstandenen Korps-Geist" innerhalb der Truppe. Im aktuellen Fall des Soldaten Franco A. läge eine Master-Arbeit vor, die "ganz klar völkisches, dumpfes Gedankengut" beinhalte. Das sei auch aufgefallen, aber "dann hat man das Ganze schöngeredet". Die Master-Arbeit sei weder in der Personalakte noch beim MAD gelandet, kritisiert die Ministerin.

Wenn "die Vorgesetzten-Ebene die Führung nicht wahrnimmt und die Verantwortung nicht wahrnimmt", sei das nicht in Ordnung, so von der Leyen. Gerade in Pfullendorf und Sondershausen war es so, "dass viele es wussten und es gedeckt haben, schöngeredet haben oder weggeschaut haben, und dass Führung nicht wahrgenommen wurde", sagt sie.

Ministerin fordert mehr Respekt

Man müsse in der Bundeswehr mehr auf die Ausbildung schauen, fordert die CDU-Politikerin - von den Mannschaften bis zur Offiziersebene. "Wir müssen eine breitere, eine offene Debatte in der Bundeswehr führen, wo stehen wir, was ist unsere Haltung." Politischer Extremismus, Rechtsextremismus und religiös bedingter Extremismus dürften nicht toleriert werden.

In diesem Rahmen sei auch das Thema Respekt vor der Würde des Anderen von besonderer Wichtigkeit, "ganz egal, woher man kommt, wen man liebt und an wen man glaubt", betont von der Leyen. Die Vorfälle der letzten Zeit hätten gezeigt, "das ist nicht selbstverständlich in den Streitkräften".

Frühwarnsystem muss funktionieren

Als Ministerin trage sie für alles Fehlverhalten "immer die schlussendliche Gesamtverantwortung", sagt von der Leyen. Deshalb werde sie dafür sorgen, dass künftig Mechanismen greifen, die derartige Vorkommnisse frühzeitig meldeten und aufklärten.