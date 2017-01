Die Bundeswehr betreibt in Pfullendorf eine Kaserne mit einem Ausbildungszentrum für Spezielle Operationen. Es bildet nationale und internationale Spezialkräfte aus. Auf der Internetseite der Bundeswehr heißt es: "Die Konzentration des Fachwissens verschiedener Armeen ermöglicht ganz neue Wege in der Ausbildung und Einsatzplanung neuer Generationen von Elitesoldaten aller Mitgliedsnationen."

Nach Angaben der Bundeswehr werden in dem Zentrum unter anderem Lehrgänge für Scharfschützen sowie für das Führerpersonal von Spezialkräften angeboten. Zudem werden die Soldaten etwa im Nahkampf und im Gefechtsdrillschießen trainiert oder auf das Überleben und Verhalten in Gefangenschaft oder in isolierter Lage vorbereitet. Auch im Bereich "Combat First Responder", also Sanitäter für die Erstversorgung von Verwundeten, gibt es einen Lehrgang.

Zu dem Zentrum gehören auch ein Übungsplatz und spezielle Manöver-Anlagen. Gebaut wurde die Kaserne in Pfullendorf im Jahr 1957. Seit Juli 1997 seien unter anderem Fernspäher aus neun Nationen in Pfullendorf zu Hause, heißt es bei der Bundeswehr. Ende 2013 wurde die Kaserne von "Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne" in "Staufer-Kaserne" umbenannt.

