Denn der Grund für die mittlerweile als wahrscheinlich geltende Verlagerung ist kein militärischer: Weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, steht dieses Parlamentsrecht über militärischen Erwägungen - es geht also primär um "Besuchs-Sicherheit".

Militärische Gründe

Die Bundeswehr hat acht mögliche Alternativstandorte identifiziert, die sie "aus militärischer Sicht für grundsätzlich geeignet" hält. Drei davon befinden sich in Jordanien, drei in Kuwait und zwei auf Zypern. In Jordanien sind dies die Luftwaffenstützpunkte Al-Asrak, Al-Dscharr und Prinz Hassan. Auch wenn Jordanien kein NATO-Land ist, ist sein Militär sehr eng mit westlichen Streitkräften verwoben, es erhält Unterstützung verschiedener NATO-Länder - und gilt nach Angaben etwa von Verteidigungsministerin von der Leyen als "Bollwerk gegen den Terror".

Die Wahl Jordaniens ergibt sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums auch aus der Nähe zum Einsatzgebiet. Die deutschen Soldaten unterstützen von Incirlik aus unter anderem mit Aufklärungsflügen die internationale Koalition gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" in Syrien und im Irak. Deshalb sei die geografische Lage Jordaniens die beste unter den drei Staaten.

Wichtig seien zudem logistische Gründe und die Anbindung an andere Streitkräfte. Ein Grund ist die schlichte Frage, ob es auf einem Stützpunkt überhaupt ausreichend Platz für weitere Flugzeuge gibt. Zudem muss es für die in Incirlik stationierten Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeuge auch die richtige Infrastruktur geben - etwa zum Nachtanken oder Überspielen ausgewerteter Daten. Ebenfalls erforderlich ist das richtige Zusammenspiel mit den anderen Partnern in der Anti-IS-Allianz.

Politische Gründe

Deutschland hat die militärische Zusammenarbeit mit Jordanien ohnehin erheblich aufgestockt. Jordanien ist eines der Länder der sogenannten "Ertüchtigungsinitiative" der Bundeswehr, in dessen Rahmen die Bundesregierung militärisches Gerät liefert. Dies umfasst auch Lastwagen und Kommunikationsgeräte.

Für eine Verlagerung würden auch politische Gründe sprechen: Denn Bundeskanzlerin, Außenminister und Verteidigungsminister betonen regelmäßig die Anstrengungen des Königreiches, Stabilitätsfaktor in einer zunehmend unruhigen Umgebung zu sein. Die jordanische Regierung steht ihrerseits massiv unter Druck, weil es auch in diesem Land islamistische Strömungen gibt, die Regierung aber an ihrem pro-westlichen Kurs festhält. Merkel würdigte zudem die enormen Anstrengungen bei der Aufnahme syrischer Flüchtlinge. Jordanien soll deshalb verstärkt politische und wirtschaftliche Hilfe erhalten. Eine Stationierung der Bundeswehr wäre für alle ein klares Zeichen des Vertrauens, heißt es in der Bundesregierung.