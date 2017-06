Bild Bundeswehr in Incirlik

Die Bundeswehr will nach den gescheiterten Gesprächen mit der Türkei vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik abrücken und ins jordanische Al-Asrak umziehen. Ein Vorgang mit vielen Herausforderungen.

Der Abzug der Bundeswehr aus Incirlik bedeute eine Zwangspause der Tornadoeinsätze von zwei bis drei Monaten im Kampf gegen den IS, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im ZDF.

Die Bundeswehr wird aus dem türkischen Incirlik abgezogen. Das Bundeskabinett hat heute den Weg für eine Verlegung nach Al-Asrak in Jordanien freigemacht. Auch wenn keine Mandats-Änderung nötig ist, wird womöglich noch das Parlament darüber abstimmen.

Die Bundeswehr will die türkische NATO-Basis Incirlik bis Oktober verlassen haben. Die Verlegung des Kontingents nach Jordanien werde etwa drei Monate dauern, sagte Verteidigungsministerin von der Leyen. Der Abzug soll Ende Juni starten.

Trotz des bevorstehenden Abzugs rechnet die Anti-IS-Koalition bis Ende Juni mit den deutschen Tornados aus Incirlik. Dann würden zunächst die Tankflugzeuge schnellstmöglich nach Jordanien verlegt, sagte Ursula von der Leyen (CDU). Sie seien nach ein paar Tagen wieder im Einsatz, etwa in der zweiten Juli-Hälfte.

Der Umzug der Tornados und der komplexen Auswertetechnik für die Luftbilder sei komplizierter und werde von August bis September dauern. "Ab Oktober sollen die Aufklärungstornados dann nach Plan wieder starten", so von der Leyen.

Das Wichtigste sei - neben der Sicherheit der Truppe - die Umzugsphase, in der man nicht fliegen könne, so kurz wie möglich zu halten. Grund des Umzugs ist, dass die Türkei eine generelle Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete bei den Bundeswehr-Soldaten in Incirlik verweigert. Sie wirft einzelnen Abgeordneten eine Nähe zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor.

250 Soldaten in Incirlik

In Incirlik sind derzeit rund 250 deutsche Soldaten als Teil des internationalen Einsatzes gegen die Extremistenmiliz IS stationiert. Mit sechs Tornado-Jets fliegen sie von dort aus Aufklärungseinsätze über Syrien und dem Irak. Zudem versorgen deutsche Tankflugzeuge die Verbündeten in der Luft mit Treibstoff.