Nach mehr als vier Jahrzehnten geht der Goldene Bär wieder nach Ungarn. Gewonnen hat der ungarische Liebesfilm "On Body and Soul" von Ildikó Enyedi. Das gab die Jury unter Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven in Berlin bekannt.

von Ulrike Koltermann

Kino heute Abend? In Cannes muss man dafür Promi sein, Smoking oder langes Kleid anhaben, gemächlich über den roten Teppich schreiten und dann vor unzähligen Kameras posieren, bis man endlich den Film sehen kann. Und Popcorn gibt es auch nicht.

Die Leitern der Promifotografen sind angekettet, die rote Auslegeware ist noch von einem Plastikfilm bedeckt, vor den Luxushotels hieven Kräne neue Möbel und Matratzen in die Suiten - heute Abend beginnt das weltgrößte Filmfestival in Cannes. Mehr und mehr Festivalbesucher strömen in die Stadt, unter ihnen 4.500 Journalisten, erkennbar an ihrer farbigen Plastikkarte, die vor dem Bauch baumelt und für die nächsten zwei Wochen bestimmt, wie lange sie in der Schlange stehen werden. Zum 70. Mal feiert die Filmwelt sich selbst, streitet über die besten Filme, ergötzt sich an den jüngsten Skandalen und bewundert die Schönsten der Schönen.

Netflix-Filme scheiden die Geister

Deutschland ist dieses Jahr gut vertreten: Der Hamburger Regisseur Fatih Akin ist zum zweiten Mal dabei. In seinem Film "Aus dem Nichts" geht es um die Folgen eines Anschlag, hinter dem Neonazis vermutet werden. Die Berlinerin Valeska Grisebach zeigt ihren Film "Western" in einer Nebenreihe. Produziert hat ihn Maren Ade, die im vergangenen Jahr mit "Toni Erdmann" die gesamte Kritikerriege begeistert hat, aber dann am Ende keinen Preis bekam. Dieses Jahr sitzt sie selber in der Jury - ein kleines Trostpflaster. Der Film des Österreichers Michael Haneke "Happy End" zeichnet das Porträt einer gutbürgerlichen Familie in Calais, die in der Nähe eines Flüchtlingslagers wohnt. Sollte Haneke gewinnen, wäre es seine dritte Goldene Palme. Das hat bislang noch niemand geschafft. Er ist allerdings auch der einzige im diesjährigen Wettbewerb, der überhaupt schon mal eine gewonnen hat.

"Sternenstaub" für Goldene Palme Die Goldene Palme wird seit 1955 als Hauptpreis des Filmfestivals von Cannes verliehen. In den Jahren davor erhielt der Regisseur des besten Films den "Großen Preis der Internationalen Filmfestspiele" - eine Urkunde sowie eine von einem zeitgenössischen Künstler gestaltete Trophäe. Die Goldene Palme bezieht sich auf den Palmwedel aus dem Stadtwappen von Cannes. Sie wurde von der französischen Schmuckdesignerin Lucienne Lazon entworfen. Im Laufe der Jahre wurde die Goldene Palme immer wieder umgestaltet - und zwischen 1964 und 1974 wegen eines Rechtsstreits eingemottet. Der Entwurf der aktuellen Goldenen Palme stammt von 1998. Designerin ist Caroline Scheufele, die deutsche Co-Präsidentin von Chopard - der Schweizer Juwelier ist offizieller Partner des Filmfestivals und stellt jedes Jahr die Goldene Palme her. Der geschwungene Palmwedel aus 18-karätigem Gold ruht seitdem auf einem ein Kilogramm schweren "Kissen" aus einem wie ein Diamant geschliffenen Bergkristall. Für die 70. Ausgabe der Kinofestspiele wird die begehrte Trophäe in diesem Jahr erstmals mit kleinen Diamanten besetzt: Insgesamt 167 kleine Edelsteine liegen nach den Worten Scheufeles "wie Sternenstaub" auf der "Palme d'Or". Quelle: afp

"Das Tolle ist, dass das Festival immer wieder anders ist. Letztes Jahr hatten wir viele bekannte Filmemacher, dieses Jahr sind es weniger. Man muss auch neuen Talenten eine Chance geben", meint Festivalchef Thierry Frémaux, der schon vor Beginn des Festivals leicht übermüdet auf der Terrasse mit Hafenblick sitzt und Interviews am Fließband gibt. Er preist die große Offenheit des Festivals, wird aber schmallippig, wenn er auf die beiden Netflix-Filme im Programm angesprochen wird. Wenn er Pech hat, gewinnt dieses Jahr ein Film, der nicht in die Kinos kommen wird, sondern nur für Abonnenten eines Streamingdienstes zu sehen ist. "Das wäre ziemlich schade", räumt er ein. Frémaux hatte vergeblich versucht, Netflix dazu zu bewegen, die Filme auch im Kino zu zeigen. Aber das französische Recht schreckt ab: Ein Kinofilm darf in Frankreich erst nach drei Jahren als Online-Video angeboten werden.

Als Gegenprogramm zu Venedig gegründet

Stolz blickt Cannes auf seine sieben Jahrzehnte bewegte Geschichte zurück. Begonnen hat das Festival gleich zwei Mal - eigentlich sollte es just an dem Tag beginnen, an dem Deutschland in Polen einmarschierte. Daraufhin wurde das Festival jedoch abgesagt, und man hat es erst nach dem Krieg wieder versucht. Cannes hatte von Anfang an auch eine politische Mission: Es sollte ein Gegenprogramm zum Festival von Venedig sein, das nach Ansicht der Franzosen in den 30er Jahren unter faschistischen Einfluss geraten war.

Die ersten Jahre waren chaotisch, es gab kein Benzin, kein Papier, keine Glühbirnen - aber jede Menge Filme, weil das Festival drei Wochen dauerte. Die Staaten konnten selber entscheiden, welche Filme sie einreichten - und machten auch gerne Druck, um kritische Filme zu verhindern. Dafür war die Atmosphäre so entspannt, dass die Jury auch mal eine Premiere unterbrochen hat, um zwischendurch essen zu gehen.

Sprungbrett zum Ruhm

Gilles Jacob, der langjährige ehemalige Festivalleiter, erinnert sich noch gut an das Festival von 1968, dem Jahr der Studentenunruhen in Frankreich. Er war damals als Journalist in Cannes und hielt sich im Kino sein Transistorradio ans Ohr, um nichts zu verpassen, was in Paris passierte. "Wenn ein Kriegsfilm gezeigt wurde und es im Radio krachte, machte das nichts. Aber wenn das bei einer Liebesszene passierte, das kam nicht gut", erinnert sich der 86-Jährige, der noch immer im Festivalpalast ein Büro hat. Er hat die Nebenreihen des Festivals geschaffen, die für unbekannte Filmemacher oft ein Sprungbrett zum Ruhm waren.

Und er hat die Sponsoren angeworben, die heute gemeinsam mit dem Staat je zur Hälfte das Festival finanzieren. Sie stellen Limousinen, Kleider, Schmuck und organisieren die tollsten Parties am Strand oder auf einer Yacht. Wenn die letzten Partygäste über die Croisette zu ihrem Hotel torkeln, stehen die ersten Filmkritiker schon für die 8:30-Vorstellung in der Schlange, und ein neuer Cannes-Tag beginnt.