Seit September 2016 sind die Diskuswerfer Robert und Julia Harting ein Ehepaar. Nun werden sie erstmals gemeinsam für den DLV bei der Leichtathletik-WM in London antreten. Doch zusammen fahren sie nicht dorthin, wie sie Thomas Skulski im ZDF-Interview (ZDFsport.de) verraten. "Ich verfolge Roberts Wettkampf in Kienbaum am Fernsehen", sagt Julia Harting, "und gemeinsam auf einem Zimmer geht sowieso nicht." Sportlich beeinflusst habe ihr Mann sie schon vor der Ehe, so die 27-Jährige: "Robert hat allen den Sport vorgelebt." So wie auch in London 2012, an das er sich gerne erinnert, sagt der Ehemann.