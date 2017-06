Ein Streit-Thema, denn kein Bundesland will den Atommüll. Der Bund reagiert und bringt zwei neue staatliche Stellen auf den Weg, die bei der Suche helfen. Noch steht der hochradioaktive Müll in Zwischenlagern.

Wenn das zuständige Bundesamt zustimmt, wird in Baden-Württemberg Atommüll auf dem Fluss Neckar in ein Zwischenlager transportiert.

Heute startet das Schiff zum ersten Atommüll-Transport auf einem deutschen Fluss. Am Ufer des Neckars werden viele Atomkraft-Gegner erwartet.

Auf dem Neckar ist ein Transportschiff für den ersten Castor-Transport auf einem deutschen Fluss gestartet. Der Schubverband legte am Montagmorgen um 5.20 Uhr in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) in Richtung Atomkraftwerk Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ab, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber sei im Einsatz, es gebe keine Einsatzkräfte auf dem Schiff - und keine Kenntnisse über mögliche Störungen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Göppingen.

Aktion heftig umstritten

Gundelsheim

Die Beförderung von zunächst drei Castor-Behältern per Schiff auf dem unteren Neckar ist heftig umstritten. Atomkraftgegner kündigten für den Vormittag eine Mahnwache inan. Von Neckarwestheim sollte das Schiff etwa 50 Kilometer zum stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim fahren. An diesem Dienstag ist dort die Verladung der drei Castor-Behälter mit Atommüll geplant.

Bleibt es bei den Plänen, legt das Schiff mit ausgedienten Brennelementen an Bord am Mittwoch Richtung Neckarwestheim ab. Erstmals soll so Atommüll in Deutschland auf einem Fluss transportiert werden. Für die Fahrt zum dortigen Zwischenlager seien bis zu 14 Stunden veranschlagt. Die Abladung der Behälter beginne dann am Donnerstag. Insgesamt will der Energieversorger EnBW fünf Transporte mit je drei Castoren organisieren.

Schleusen kritische Punkte

Hunderte Beamte sichern den Einsatz. Atomkraftgegner haben Proteste angekündigt. Der Transport wird von Booten der Wasserschutzpolizei begleitet, der Hubschrauber beobachtet die Lage aus der Luft. Kräfte aus anderen Bundesländern sind dem Vernehmen nach nicht vor Ort. Als mögliche kritische Punkte werden sechs Schleusen gesehen.