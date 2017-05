Der türkische Präsident Erdogan hat das Referendum knapp für sich entschieden. Ein Teil der Wählerschaft jubelt, die andere Hälfte verharrt in Schockstarre. Die Kritik internationaler Wahlbeobachter am Referendum weist Erdogan zurück.

Im Streit um die Stationierung der Bundeswehr auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik setzt die Türkei ihren Konfrontationskurs unbeirrt fort: "Wenn sie abziehen wollen, müssen sie das selbst wissen, wir werden sie nicht anflehen", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

"Sie wollten kommen, und wir waren ihnen behilflich. Wenn sie abziehen wollen, sagen wir eben auf Wiedersehen", sagte Cavusoglu in einem Interview mit dem türkischen Sender NTV.

Besuchsverbot für Abgeordnete verteidigt

Die türkische Regierung hatte Mitgliedern des Verteidigungsausschusses in dieser Woche einen Besuch in Incirlik verweigert, weil zuvor türkischen Soldaten in Deutschland Asyl gewährt worden war. Die Regierung in Ankara wirft den Soldaten vor, in den Putschversuch vom Juli 2016 involviert gewesen zu sein. Die Bundesregierung erwägt nun den Abzug der Soldaten aus Incirlik. Der favorisierte Alternativstandort ist Jordanien.

Cavusoglu verteidigte am Donnerstag das Besuchsverbot und erinnerte an den Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland vor dem Referendum. "Aber ihr meint, ihr könnt in die Türkei kommen, wann ihr wollt", sagte er an die Adresse Deutschlands. "Wenn das, was wir tun, Erpressung ist, was war dann das?", fragte er. Deutschland solle aufhören, die Türkei herablassend zu behandeln.

In Incirlik sind etwa 270 Bundeswehrsoldaten stationiert - als Teil der Militäroperationen der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS. Die Türkei hat deutschen Abgeordneten allerdings wiederholt den Zugang zu den Soldaten verweigert.