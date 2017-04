Konrad Adenauer, gut ein Jahr vor seinem Tod. Am 19. April 1967 starb er im Alter von 91 Jahren in Rhöndorf. Bis zum Schluss blieb der Abgeordneter des Bundestages.

Er sah aus wie ein Indianerhäuptling. Fand jedenfalls der amerikanische Außenminister. Und so markant wie sein Gesicht war auch die Persönlichkeit des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Vor 50 Jahren ist er gestorben. Bis heute wird er verehrt - und über ihn gestritten.

Am 13. April war Konrad Adenauer noch einmal zu Bewusstsein gekommen. "Do jitt et nix zo kriesche", sagte er auf Kölsch zu seinen sieben Kindern: kein Grund zum Weinen. Am 19. April 1967 starb der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland im Alter von 91 Jahren.

Ein Flughafen, eine Parteizentrale, etwa 437 Straßen

Wenn heute Schulklassen sein Haus in Rhöndorf bei Bonn besuchen, in dem er 30 Jahre gelebt hat und dann auch gestorben ist, hört man oft die Überraschung heraus: "So einfach hat der gewohnt?" Alles ist schlicht und durch die kleinen Fenster auch etwas düster. Vor allem in der Küche hängt noch ein undefinierbarer Geruch, den ältere Besucher aus ihrer Kindheit kennen mögen. Vermutet wird, dass es die alten Möbel sind, die das Aroma der Nachkriegszeit verströmen.

50 Jahre nach seinem Tod ist Adenauer zum Denkmal erstarrt. Der Flughafen Köln/Bonn trägt seinen Namen, die Parteizentrale der CDU und mindestens 437 Straßen, so schätzt die Konrad-Adenauer-Stiftung. Angela Merkel hat ihn in Öl gemalt hinter ihrem Schreibtisch hängen, und in der ZDF-Reihe "Unsere Besten" wurde er 2003 zum "größten Deutschen" gewählt.

Weine und ein reichhaltiges Buffet für die Parteispitze

Maskenhaft erscheinen die Züge Adenauers. Das Gesicht mit der platten Nase und den hohen Wangenknochen hat immer wieder wilde Vergleiche herausgefordert. So fragte der amerikanische Außenminister John Foster Dulles ernsthaft, ob unter seinen Vorfahren ein Indianer gewesen sein könnte. Die Wahrheit war nüchterner: 1917 hatte Adenauers Chauffeur in Köln einen Unfall gebaut. Adenauer brach sich dabei Nase und Wangenknochen. Sein Sohn sagte später, er habe dadurch ein "anderes Gesicht" bekommen. Adenauers Biografen kommen in vielen Punkten zu unterschiedlichen Schlüssen. In einem aber stimmen sie überein: Er war eine starke Persönlichkeit. Ein ganz wesentlicher Charakterzug war seine Schlitzohrigkeit. Das wohl berühmteste Beispiel dafür lieferte er an einem glühend heißen Augustsonntag des Jahres 1949, eine Woche nach der ersten Bundestagswahl. Es ging um die Frage: Welcher CDU-Politiker wird erster Bundeskanzler?

Adenauer hatte starke Konkurrenz, mehr noch: Kaum jemand rechnete mit ihm, er war schließlich schon 73. Sein erster Schachzug war, dass er die Parteispitze zu sich nach Rhöndorf einlud. Dadurch hatte er als Hausherr automatisch die Fäden in der Hand. Einer der Gäste, der junge Franz Josef Strauß, erinnerte sich später: "Überwältigender Eindruck für uns ausgehungerte Großstädter war ein Buffet von einer Reichhaltigkeit, wie ich es auf Privatkosten Adenauers weder vorher noch nachher jemals erlebt habe." Dazu entkorkte der Gastgeber "Weine, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie getrunken hatte".