Mehr für Familien tun, mehr Polizei, mehr Arbeitsplätze in Deutschland - mit diesen Punkten ziehen CDU und CSU in den Wahlkampf - geschlossen?

Am Montag soll das Wahlprogramm der Union vorgelegt werden. Einzelheiten daraus sind schon bekannt geworden: So wollen CDU und CSU mehr Polizisten einstellen, den Wohnungsbau fördern und die Zahl der Arbeitslosen halbieren.

Steuerentlastungen, Baukindergeld, mehr Polizisten: Die Vorstände von CDU und CSU haben ihr gemeinsames Wahlprogramm beschlossen.

Die Führungsspitzen von CDU und CSU nahmen den Entwurf ihres gemeinsamen Wahlprogramms einstimmig an. CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wollen das 70-seitige Papier am Mittag in Berlin vorstellen.

Inhaltlich verspricht die Union unter anderem Steuerentlastungen von gut 15 Milliarden Euro, den schrittweisen Abbau des Solidaritätszuschlags ab 2020 sowie Verbesserungen für Familien, Wohnungsbau und Polizei sowie Vollbeschäftigung bis 2025 - wenn sie denn die Wahl gewinnt.

CSU legt noch Extra-Plan vor

CDU

CDU

Zur Ehe für alle beziehenund CSU in ihrem Programm für die Bundestagswahl am 24. September nicht Stellung, sie schreiben aber auch kein Familienmodell vor. Eine Koalitionsaussage machen Merkel und Seehofer nicht. Anders als die SPD stimmenund CSU nicht auf Parteitagen über ihr Programm ab.

CDU

CDU

Seehofer sagt, es gebe "ein sehr kräftiges Band der Gemeinsamkeit zwischenund CSU". Bei unüberbrückbaren Differenzen kommt aber zusätzlich noch der sogenannte Bayernplan zum Zug: Dort schreibt die CSU all das rein, was dienicht mittragen will - etwa eine Obergrenze für neu ankommende Flüchtlinge in Deutschland. Seehofer will die Obergrenze zur Bedingung für den Eintritt seiner Partei in eine nächste Koalition machen. Die CSU will ihre Extra-Forderungen am 23. Juli vorstellen.