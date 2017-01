An der Universität Kaiserslautern hat man einen Fuhrpark mit Elektroautos angeschafft. Hier testen Studenten die Alltagstauglichkeit von E-Mobilen.

von Anatol Locker

Seit 50 Jahren zeigt die "Consumer Electronic Show", was in Sachen Unterhaltungselektronik möglich ist. Neben viel "smartem" Schnickschnack verzeichnet die weltgrößte Technikmesse interessante Trends. Wir stellen sieben Neuheiten vor.

Die weltgrößte Technikmesse CES feiert Jubiläum: Zum 50jährigen Bestehen treffen in Las Vegas 20.000 Produktvorstellungen auf 170.000 Fachbesucher. Ging es 1967 noch um Transistorradios und Röhrenfernseher, entwickelte sich die Messe zum wichtigsten Indikator der Technologiebranche. Ihre Bandbreite ist enorm. Seien es autonom fahrende Autos, VR-Brillen, Smartphone-Betriebssysteme, Selfie-Drohnen oder Smart-Home-Gadgets - auf der CES findet jeder Hersteller seine Bühne. Die Messe läuft vom 5. bis zum 8. Januar, erste Neuheiten wurden bereits auf Pressekonferenzen vorgestellt. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Trends:

1. Fernsehen: 4K wird Standard

Der ultrahochauflösende 4K-Standard etabliert sich zusehends. Kaum verwunderlich also, dass es auf der CES auch rund 4.000 Ankündigungen zum Thema geben wird. Sie betreffen 4K-Fotokameras, Filme und TV-Serien, semiprofessionelle Video- und -Schnittsysteme, Unterwasserdrohnen - und natürlich Fernseher.

Das erfreuliche an der 4K-Schwemme ist, dass die Preise langsam sinken. Statt immer teurerer Spitzenmodelle produzieren die Hersteller eine neue Mittelklasse. Fest steht, dass auch Samsung, Panasonic und Sony auf der Messe günstigere 4K-LED-Fernseher vorstellen werden.

LG etwa stattet sein TV-Modell SJ9500 mit Nanozellen aus. Die winzigen LCDs versprechen ein schärferes Bild und natürlichere Farben - und sorgen für einen wesentlich günstigeren Preis als vergleichbare OLED-Bildschirme. Das ist insofern interessant, als auch andere Hersteller LG-Bildschirme kaufen und in ihren Fernsehern verbauen.

2. Autos: Elektrisch und autonom

Ford stellte in Las Vegas vor allem E-Autos vor. Die meisten sind Spezialisten: Ein Taxi, ein SUV, eine Reinkarnation des legendären Mustang und der autonom fahrenden Fusion Hybrid. Sieben der 13 vorgestellten Modells sollen 2022 in Serie gehen.

Newcomer Faraday Future enthüllte den FF 91. Der PKW beschleunigt dank seiner 1.050 PS schneller als ein Tesla X (2,39 Sekunden von 0 auf 100 km/h). Tesla, die in den letzten Monaten wegen eines Softwarefehlers in die Kritik gerieten, der einem Fahrer das Leben kostete, stellen einen weiterentwickelten Autopiloten für ihre HW2-Modelle vor. CEO Elon Musk erklärte, dass eine kleine Gruppe Testfahrer mit dem Update ausgestattet wird.

Wer's bodenständiger will: Fiat und Google arbeiten daran, das populäre Android-Betriebssystem tiefer ins Auto zu integrieren. "Uconnect" soll über das Infotainment hinausgehen - geplant sind autonomes Fahren, smarte Wegfindung und automatisierte Innenraum-Funktionen aller Art.

3. Smartphones: 5G macht Dampf

Eigentlich werden Handy-Neuheiten erst auf dem "Mobile World Congress" in Barcelona vorgestellt. Dieses Jahr gibt’s eine Ausnahme: Alle großen US-Netzbetreiber stellen auf der Messe aus. Der Grund: Der neue 5G-Standard steht in den Startlöchern.

5G ist die Weiterentwicklung von LTE und bringt vor allem Geschwindigkeit. Bei ersten Tests kamen 5G-Transmitter auf 10 Gigabit pro Sekunde. Im Vergleich: LTE kommt auf maximal 50 Megabit pro Sekunde. Dafür braucht man natürlich neue Geräte - die wohl erst in Barcelona enthüllt werden.

Ein paar Geräteankündigungen wird es auch auf der CES geben. Der chinesische Hersteller Huawei wird ein neues Honor-Modell herausbringen. Samsung hat schon mal seine "kleine" A-Serie im Vorfeld angekündigt und LG zeigt neue Mittelklassemodelle.

4. Computer: Zwei Touchscreens

Nachdem Apples neues MacBook Pro auf wenig Gegenliebe stieß, wird erwartet, dass nun andere Hersteller in die Bresche springen. HPs Sprout 2 beispielsweise. Der Rechner besteht aus zwei Touchscreens, die 23 und 21 Zoll groß sind. Auf dem einen wird geschrieben und per Stift gezeichnet, auf dem zweiten wird dargestellt. Ausserdem kann das Gerät detaillierte 3D Scans von Objekten anfertigen.

Intel stellt seine "Kaby Lake"-Prozessoren vor, die vor in Desktop-PCs und mobilen Workstation zum Einsatz kommen. Dell, HP und Alienware verbaut diese leistungsstarken Modelle in Gaming-PCs. In Sachen Preis werden sie von Acer geschlagen: Deren Predator 21 X Notebookt ist exzellent ausgestattet, kostet aber satte 9.000 US-Dollar.

5. Fotos: Schießen mit Post-Fokus

Neben immer höherer Auflösung gibt's auf der CES eine Ankündigung, die Hobby-Fotografen Freude machen wird: Panasonics "Post Focus"-Technologie ermöglicht es, auch nach dem eigentlichen Schnappschuss scharf zu stellen. Dabei tippt man einfach auf den Bildschirm-Bereich, den man gerne scharf gestellt haben will.

Wie funktioniert das? Die Kamera schießt nicht nur ein Foto, sondern eine Salve von 8-Megapixel-Bildern mit 30 Bildern. Dabei fokussiert die Kamera vom Vorder- zum Hintergrund. Den Rest erledigt die kamerainterne Software.

6. Virtual Reality: Fast preiswert

2016 kamen die Virtual-Reality-Brillen auf den Markt - nun geht's darum, sie mit Programm zu bespielen. Da kommen 360-Grad-Kameras wie die Hubblo gerade recht. Sie streamt 4K-Videos live - auf Wunsch auch in 3D. Der Preis ist mit 1.000 US-Dollar noch günstig, vergleichbare Geräte kosten bis zu 45.000 US-Dollar.

7. Noch mehr "smarte" Gadgets

Samsung spendiert seinen WLAN-Kühlschränken ein "fridge OS"-Update. Die integrierte Kühlschrankkamera schießt ein Bild, sobald man die Kühlschranktüre öffnet. Auf Wunsch bestellt der Kühlschrank fehlende Ware über's Internet. Auf Wunsch kann der Kühlschrank auch Social-Media-Nachrichten senden.

Die elektrische Zahnbürste Ara merkt sich, wie man seine Zähne putzt - und gibt dem Nutzer per App Tipps, was er an seiner Zahnpflege verbessern kann.

Auch Bluetooth 5.0 wird auf der CES vorgestellt. Es soll weiter, sicherer und schneller funken können. Geräte, die die neue Technologie verbaut haben, sind aber noch nicht in Sicht.

Und falls Sie Lust haben auf einen smarten Mülleimer (ja, das gibt's): GeniCan wertet aus, was weggeworfen wurde - und erstellt danach gleich die Einkaufsliste.