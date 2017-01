Video Black in the USA

Rapper Sékou Neblett folgt dem Highway 61 durch zahlreiche Orte, die in der Geschichte der Afroamerikaner eine Rolle spielten. Von der Sklaverei, Bürgerrechtsbewegung bis zu den Unruhen in Ferguson.

Nach dem Tod von zwei Schwarzen und fünf weißen Polizisten bleibt die Stimmung in den USA angespannt. Und die USA steht vor der Frage: Was hat Präsident Obama bei der Rassismus-Bekämpfung bewirkt?

Dylann Roof hat in Charleston neun Afroamerikaner in einer Kirche erschossen. Nun verurteilte ein Gericht den Todesschützen zum Tode: Roof solle per Spritze hingerichtet werden, entschied die Jury. Nach wie vor zeigt Roof keine Reue: "Ich musste die Morde begehen."

Für seine tödlichen Schüsse auf neun schwarze Kirchengänger in der US-Stadt Charleston wird Dylann Roof mit dem Tod bestraft. Das einstimmige Urteil gab die zuständige Geschworenenjury am Dienstag nach dreistündigen Beratungen bekannt. Nach Angaben des Justizministeriums ist er die erste Person, die laut Bundesgesetz wegen Hassverbrechen die Todesstrafe erhält.

Täter zeigt keine Reue

Roof hatte seine Opfer am 17. Juni 2015 aus rassistischen Motiven in einer Kirche getötet. Er war vergangenen Monat in allen 33 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Beim Strafmaß ging es für ihn darum, ob er lebenslang ins Gefängnis kommen oder per Giftspritze hingerichtet werden sollte.

Roof

Roof

Dylannhatte die Geschworenenjury in seinem Prozess nicht aufgefordert, ihn vor der Todesstrafe zu bewahren. Er sei sich nicht sicher, "was es bringen würde", Geschworene um eine lebenslange Gefängnisstrafe statt einer Hinrichtung zu bitten, sagteam Dienstag in dem Verfahren zur Bestimmung des Strafmaßes. Er zeigte keine Reue für die Morde.

Roof ohne Anwalt vor Gericht

Weitere Links zum Thema Rassismus in den USA Charleston: Todesschütze Dylann Roof schuldig ARTIKEL Roof Roof

Roof

Roof

, ein 22-jähriger Weißer, sagte in einem Schlussplädoyer gegenüber Geschworenen, er habe das Gefühl gehabt, dass er die Morde habe begehen müssen. So denke er immer noch.warf Staatsanwälten vor, Hass zu zeigen, indem sie die Todesstrafe für ihn forderten.agierte als sein eigener Anwalt und befragte keine Zeugen oder präsentierte irgendwelche Beweise.