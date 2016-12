Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der NHL mit den Edmonton Oilers das Top-Spiel der Pacific Division bei den San Jose Sharks verloren. Kevin Labanc sorgte am Freitag in der vierten Minute der Verlängerung für das 3:2 der Sharks. Das Draisaitl-Team steht mit 42 Punkten einen Zähler hinter San Jose auf Rang zwei Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss führten die New York Islanders zu einem klaren 5:1 über die Buffalo Sabres. "Es ist schön, mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause zu gehen", erklärte Greiss nach dem zweiten Sieg in Serie.