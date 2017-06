Video G7-Gipfel: Was sind die Ergebnisse?

Der G7-Gipfel in Taormina ist am Samstag ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. US-Präsident Trump hat sich quergestellt, unter anderem beim Pariser Klima-Abkommen. Wie sehen das die europäischen Bündnispartner Italien, Großbritannien und Polen?

US-Präsident Trump gibt am Abend bekannt, ob sein Land aus dem Pariser Klimavertrag aussteigt. Bei einem Besuch in Berlin sicherte Chinas Ministerpräsident Li zu, an dem Abkommen festzuhalten. Li und Kanzlerin Merkel vereinbarten eine breite Zusammenarbeit beim Klimaschutz und weiteren globalen Themen.

China will sich auch im Falle eines Ausstiegs der USA aus dem Weltklimaabkommen an den 2015 in Paris geschlossenen Pakt halten. Das sicherte Ministerpräsident Li Keqiang bei den Regierungsgesprächen in Berlin zu. Beide Länder schlossen zahlreiche Abkommen zur Förderung der E-Mobilität und von Innovationen. Neben dem Klimaschutz setzen beide Länder auch bei anderen globalen Themen wie Freihandel und Sicherheit auf eine breite Zusammenarbeit.

Sein Land stehe zu seiner Verantwortung, sagte Li in Berlin. Klimaschutz liege auch im Interesse Chinas. Merkel nannte die Klima-Zusage der chinesischen Regierung "sehr erfreulich" - die Volksrepublik ist vor den USA der größte Verursacher von Treibhausgasen. Trump hat angekündigt, am Abend (21 Uhr MESZ) zu erklären, ob sein Land dem Klimaabkommen den Rücken kehrt. Sollten sich die USA nicht an der Umsetzung der Vereinbarungen beteiligen, wäre dies ein großer Rückschlag für die weltweiten Klimaschutzbemühungen.

US-Medien: Entscheidung schon gefällt

Nach US-Medienberichten war in den vergangenen Monaten in Washington hinter den Kulissen hart um das Paris-Abkommen gerungen worden. Inzwischen hätten sich die Hardliner durchgesetzt, berichtete nun die Insider-Website "Politico" unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsberater. Trumps Entscheidung sei ein Sieg für seinen rechtsnationalistischen Chefstrategen Stephen Bannon.

Der Nachrichtenblog Axios berichtet, Trump habe eine Grundsatzentscheidung gefällt. Die Modalitäten eines Austritts seien jedoch noch nicht entschieden. Darüber werde in einem kleinen Kreis im Weißen Haus beraten. Trump könnte den langwierigen Prozess eines Rückzugs aus dem Pariser Abkommen anschieben, aber auch aus der Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen austreten, die seit 1994 in Kraft ist. Letzteres wäre ein noch radikalerer Schritt.

Gegenwind von Tochter und Schwiegersohn

Sollte es zum Austritt kommen, wäre dies nach langer interner Debatte ein Sieg für die Radikalen im Weißen Haus um Trumps Strategieberater Stephen Bannon und Berater Stephen Miller. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und auch seine Tochter Ivanka sollen gegen einen Austritt sein. In Umfragen sprachen sich zwei Drittel der Amerikaner für einen Verbleib aus. Nicht zuletzt hatte die Energiebranche in den USA sich zu großen Teilen gegen einen Austritt aus dem Pariser Abkommen ausgesprochen.

Auch die sechs anderen Staats- und Regierungschefs beim zurückliegenden G7-Gipfel am Wochenende auf Sizilien hatten versucht, Trump von der Bedeutung der Klimaübereinkunft zu überzeugen. In dem Abkommen hatten sich 195 Staaten im Dezember 2015 in Paris darauf geeinigt, die Erderwärmung durch den Treibhauseffekt auf "deutlich unter zwei Grad" im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.