Der chinesische Friedensnobelpreisträger und Dissident Liu Xiaobo ist schwer an Krebs erkrankt und vom Gefängnis in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Bürgerrechtler wurde 2009 verurteilt und 2010 in Abwesenheit mit dem Nobelpreis geehrt.

Der inhaftierte chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo leidet nach Angaben seines Anwalts an "Leberkrebs im späten Stadium". Wie Shang Baojun in Peking berichtete, ist der 61-Jährige vom Gefängnis ins Krankenhaus in Shenyang in der Provinz Liaoning gebracht worden, wo er medizinisch behandelt werde. Der Bürgerrechtler war 2009 wegen "Untergrabung der Staatsgewalt" zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er erhielt 2010 den Friedensnobelpreis. Bei der Übergabezeremonie blieb sein Stuhl leer. Seine Frau Liu Xia lebt seit damals praktisch unter Hausarrest in ihrer Wohnung in Peking.

Liu Xiaobo ist Publizist und Autor. Bereits in der 1980er Jahren trat er mit scharfzüngiger Kritik gegen das Regime in Peking in den Vordergrund. Nach den Tiananmen-Massakern 1989 wurde er verhaftet und wegen "konterrevolutionärer Propaganda" verurteilt. Hausarrest, Zwangsarbeit und Publikationsverbote bestimmten sein Leben danach. In dieser Zeit entwickelte Liu das Prinzip der Versöhnung und Gewaltlosigkeit für sich.