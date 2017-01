Anknüpfend an Aussagen von Trump schauen wir in die Zukunft: Was wäre, wenn Trump einen Zusammenbruch der deutschen Exportwirtschaft provozieren würde?

Anlässlich der Eröffnung des Weltwirtschaftsforums in Davos sprach Staatspräsident XI Jingping eine Warnung vor Protektionismus in Richtung des künftigen amerikanischen Präsidenten Trump aus. Dieser hatte die Kündigung globaler Handelsabkommen angekündigt.

Der Rückzug der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) verstört die Partner. Im heute.de-Interview erklärt Asien-Expertin Gudrun Wacker, weshalb China die USA nicht ad hoc ersetzen kann, aber die beiden Großmächte einen Deal eingehen könnten.

Nach dem angekündigten Rückzug der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) hat Australiens Premier Malcolm Turnbull mit der Idee überrascht, dass China die Lücke füllen könnte. Hat sich US-Präsident Donald Trump verzockt?

Das ist viel zu früh zu sagen. Er bevorzugt ja offenbar Abkommen mit einzelnen Ländern statt großen multilateralen Vereinbarungen wie TPP, bei dem insgesamt zwölf Staaten beteiligt waren. Im Eins-zu-Eins haben die USA deutlich mehr Gewicht. Ob die restlichen elf Länder das Freihandelsabkommen weiter vorantreiben können, ist doch fraglich. Ohne den Zugang zum US-amerikanischen Markt ist TPP nicht sehr attraktiv. China kann die USA auch nicht einfach ersetzen.

Weshalb nicht?

Gudrun Wacker ... ... ist Expertin für chinesische Außen- und Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das Institut berät den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung in allen außenpolitischen Fragen.

TPP ist ja nicht einfach nur ein Handelsabkommen. Dort sind viele weitere Dinge wie etwa Arbeitsstandards und Standards in puncto geistige Eigentumsrechte mitverhandelt worden. Es hieß immer, dass damit der Goldstandard gesetzt werde. China müsste im Innern sehr viel verändern, um diese Standards zu erreichen. Stattdessen könnte China nun aber ein alternatives Handelsabkommen mit den asiatischen und pazifischen Partnern vorantreiben, zum Beispiel mit den südostasiatischen Staaten oder ein dreiseitiges mit Japan und Südkorea. Über beides wird schon länger verhandelt.

Trumps Amtsvorgänger Obama hatte 2012 dem Ausbau der US-Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum "höchste Priorität" beigemessen. Vollzieht der neue US-Präsident auch an dieser Stelle eine Kehrtwende?

Ausgemacht ist das noch nicht. Und auch Obama hat seinen 2012 angekündigten Kurs in der zweiten Amtszeit nicht so durchgehalten. Die Ereignisse im Mittleren Osten und der Ukraine-Konflikt haben die Kräfte der USA doch sehr gebunden. Bei Trump wissen wir heute noch gar nichts: Er hat völlig widersprüchliche Aussagen im Wahlkampf gemacht und zum Beispiel Japan und Südkorea ziemlich aufgeschreckt. Diese Länder fragen sich, ob die USA noch als Allianzpartner Flagge zeigen.

Wie groß ist die tatsächliche Sorge der dortigen Regierungen?

Trump betrachtet alles durch die ökonomische Brille. Es geht ihm nicht um gemeinsame Werte und gemeinsame Bedrohungsvorstellungen. Das bedeutet: Das Allianzsystem, das nach dem Zweiten Weltkrieg das eigentliche harte Rückgrat der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum war, ist nun infrage gestellt und das verunsichert die Länder in der Region natürlich sehr.

Zumal China in der jüngeren Vergangenheit gegenüber vielen Nachbarn eine sehr selbstbewusste, fordernde Politik vertreten hat. Das verstärkte etwa in Südkorea und Japan den Ruf nach der Schutzmacht USA. Was, wenn sich der starke Partner nun abwendet oder duckt?

Neben Abwenden oder Ducken gibt es noch eine andere Alternative: Zwar hat Trump einerseits mehr oder weniger einen Handelskrieg mit China angekündigt, auf der anderen Seite könnte das auch der Ausgangspunkt für einen "grand bargain", eine groß angelegte Einigung, zwischen den USA und China sein. Ein Deal also zwischen den beiden Großmächten, bei dem die Interessen der kleineren Länder einfach unter den Tisch fallen.

Die Großen machen es unter sich aus?

Genau dieser Deal ist denkbar, also eine Art G2, bei dem sich die USA und China einigen, und die anderen Länder im asiatisch-pazifischen Raum nicht mehr so viel zu vermelden haben. Es ist aber auch möglich, dass sich die strategische Rivalität zwischen den USA und China weiter zuspitzt, wenn Ankündigungen aus dem Wahlkampf und Äußerungen der Berater Trumps in die Politik, China in die Schranken zu weisen, umgesetzt werden.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.