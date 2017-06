China begnügt sich nicht mehr damit, die Werkbank für Innovationen aus dem Ausland zu sein. In der Stadt Shenzhen entsteht eine Art Silicon Valley für Hardware-Startups.

Am Wochenende findet in Peking die Seidenstraßen-Konferenz statt. China gibt sich weltoffen. Mehrere Regimegegner wurden aus dem Gefängnis entlassen – und erheben Foltervorwürfe.

Chinas Charmeoffensive in Europa hat wirtschaftliche und politische Hintergründe. Angesichts der Abkehr der USA von traditionellen Bindungen eröffnen sich Möglichkeiten für neue Allianzen. Vor dem EU-China-Gipfel demonstrieren Kanzlerin Merkel und Premier Li Einigkeit.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sucht angesichts der Verstimmungen mit US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang nach neuen Verbündeten. In den Gesprächen im Kanzleramt in Berlin dürfte es angesichts der Drohungen Trumps mit einem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und dessen protektionistischer Handelspolitik heute auch um Allianzen für den G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli gehen.

EU-China-Gipfel

Menschenrechtler verlangen von Merkel konkreten Einsatz zur Verbesserung der Lage in dem fernöstlichen Riesenreich. Wirtschaftsvertreter fordern von China, endlich mit der angekündigten Marktöffnung Ernst zu machen. An den Beratungen nehmen auch Minister beider Seiten teil. Im Anschluss sollen Abkommen unterzeichnet werden. Geplant sind auch Reden der Kanzlerin und des Ministerpräsidenten bei einem Innovationsforum. Am Nachmittag fliegt Li zu einemnach Brüssel.